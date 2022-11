SAS-sjefen før ny frivillig megling med kabinansatte: – Vi ønsker og håper på en enighet

SAS skal over helgen i ny frivillig megling med kabinansatte. Toppsjefen er mer involvert i den amerikanske konkursbeskyttelsesprosessen.

Anko van der Werff

E24 møter SAS-sjef Anko van der Werff på Zerokonferansen torsdag ettermiddag.

– Vi er i nær dialog med kabinpersonalet. Jeg er mindre involvert der, ettersom jeg de siste ukene og månedene har fokusert mer på juridiske og finansielle saker i chapter 11 chapter 11en amerikansk rettsprosess der et kriserammet selskap i en periode er beskyttet mot at kreditorer slår det konkurs.

Selskapet skal i ny frivillig megling med kabinansatte mandag 28. november, har styreleder i Norsk Kabinforening Bjarte Stedje sagt til NRK.

Til forskjell fra pilotforhandlingene som foregikk i sommer, så er det nå bare de kabinansatte i Norge som forhandler om ny kollektivavtale med SAS.

De kabinansatte i Sverige og Danmark har kollektivavtaler som går frem til mars 2023.

– Vi ønsker og håper på en enighet. Vi må forstå at kravene fra kabinpersonale er forskjellige fra pilotenes krav, men det handler om det samme: Vi må være et bærekraftig selskap, komme oss gjennom chapter 11.

Milliardtap

– Hvis du ser på tapene som SAS gjennom pandemien har hatt og vil fortsette å ha neste år, må vi forsikre at vi er et bærekraftig selskap, også finansielt.

SAS hadde et underskudd på i alt 7,1 milliarder svenske kroner i en periode på 11 måneder som strakk seg til utgangen av september i år.

SAS er avhengig av å få sine ansatte med på spareprogrammet de lanserte i februar, «SAS Forward».

Gjennom programmet vil SAS spare 7,5 milliarder kroner årlig.

De ble tidlig meldt om at kutt hos de ansatte skulle stå for 1,2 milliarder kroner i besparelser for selskapet.

Rundt 520 personer eller 80 prosent av de kabinansatte i SAS Norge er organisert gjennom Norsk kabinforening (LO).

Øvrige er organisert gjennom SAS Norge Kabinforening, som primært omfatter tidligere ansatte i Braathens SAFE, som ble fusjonert med SAS i 2004.

– Hvordan går bookingen?

– Chapter 11 har ingen effekt på bookingen. Kundene legger ikke merke til det. Vi flyr fortsatt de samme flyene.

SAS fraktet 2 millioner passasjerer i både september og oktober.

– Mye å være bekymret for

SAS ser ingen effekter på bookingen fra den makroøkonomiske situasjonen, men har flere grunner til å bekymre seg, ifølge van der Werff.

– Når du ser på den makroøkonomiske situasjonen, er det mye å være bekymret for. Inflasjon, energipriser, sterk dollar og drivstoff er relativt dyrt.

SAS-sjefen ønsker ikke å kommentere konkurransesituasjonen, opplyser han, etter at E24 spør hva han tenker om krisen i Flyr.

I det siste har SAS lagt frem flere pressemeldinger om leasingavtaler.

SAS-sjefen forklarer at leasingavtalene er viktige fordi de bestemmer mye av hva selskapet er, hvor stort det er, hvilke fly er det, hvor kan du fly dem og hvilken pris betaler vi for dem.

– Vi har nå blitt enige med mange leasingselskaper om hvor mange fly vi skal beholde. Vi skal også gi noen bort. Det er en pris på fly før og etter Covid. Markedet kom ned betydelig. Vi har nå reforhandlet til det prispunktet. Vi har oppnådd 1 milliard svenske kroner i innsparelser. Kundene vil ikke merke det, men det er viktige nyheter for oss.

SAS har tidligere meldt at selskapet har som mål å kutte leasing-kostnader med inntil 1 milliard svenske kroner.

Pilotavtale og brolån

SAS signerte i sommer en avtale med pilotene som har en varighet på 5,5 år. Det skjedde etter en streik som fikk stor oppmerksomhet samtidig som reiselystne nordmenn hadde sommerferie.

I august/september godkjente en amerikansk domstol et brolån (DIP) med Apollo Global Management på 700 millioner dollar. Lånet fra det amerikanske investeringsselskapet skal bidra til å holde SAS i gang under omstillingsprosessen.

Halvparten av lånesummen på 700 millioner dollar ble tilgjengelig for SAS etter domstolens godkjennelse, mens de resterende 350 millionene vil være tilgjengelig når visse vilkår i avtalen er oppfylt.