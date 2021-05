Tek-rekyl på Wall Street

Nye pristall gir grunn til forsterket inflasjonsfrykt, men børsen i USA går likevel opp fra start.

Børsen stiger i USA, dagen etter at S&P 500 endte med sitt største endagsfall siden februar.

Slik ser det litt over en time etter børsåpning på Wall Street:

Dow Jones opp 1,32 prosent

S&P 500 opp 1,26 prosent

Nasdaq opp 1,35 prosent

Det kan se ut som om investorer benytter seg av gårsdagens enorme nedgang til å kjøpe seg opp i tek-aksjer, ifølge CNBC.

– Jeg tror det er for tidlig å si at vi er klar for korreksjon. Oksene i markedet kommer til å kjempe tilbake litt, sier Sam Stovall, sjefstrateg i CFRA, til det amerikanske nyhetsnettstedet.

Sjefstrategen får støtte fra Salman Baig, investeringssjef hos Unigestion.

– Markedsfall er en god tid for folk å kjøpe seg opp i tek. For mange kan det være en mulighet til å få en liten rabatt, sier han til Wall Street Journal.

De mest omsatte aksjene på Nasdaq-børsen ved start er Tesla, Apple og Amazon, Microsoft og Facebook. Tek-gigantene stiger mellom én og to prosent hver.

Flere makrotall

Tall lagt frem torsdag ettermiddag viser at antallet førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA (jobless claims) var på 473.000 personer i forrige uke. Det er en nedgang på 34.000 fra uken før. På forhånd var det ventet 500.000 nye trygdesøkere, ifølge tall hentet fra Infront.

Tallene viser at arbeidsmarkedet i USA kan være i ferd med å styrke seg, samtidig som selskaper trenger flere folk i jobb, i takt med gjenåpningen, skriver Dow Jones Newswires.

Det har også kommet tall for produsentprisene, som steg 0,6 prosent fra mars til april.

Det er 100 prosent mer enn økonomene hadde ventet på forhånd, med konsensus på 0,3 prosent, ifølge CNBC som siterer Factset. Investorene har fokus på prisvekst etter at det kom tall onsdag som viste at inflasjonen i april var den høyeste siden 2008, noe som sendte børsene ned.

Inflasjonsfrykt

Etter at nye tall støttet opp under inflasjonsfrykten i aksjemarkedet onsdag, fortsatte børsene i Europa og Asia å falle på Kristi himmelfartsdag, før nedgangen bremset noe.

Den brede og viktige amerikanske aksjeindeksen S&P 500 har falt tre dager på rad. Indeksen er ned 4 prosent så langt denne uken.

Forklaringen som trekkes frem er at investorene frykter høyere inflasjon kan føre til at USAs sentralbank setter opp renten igjen tidligere enn de har sett for seg. Aksjemarkedet har levd med nullrente rundt ett år, og sentralbankpenger som pumpes inn i markedet har fått mye av æren for at aksjemarkeder har satt flere rekorder under pandemien, til tross for nedstenginger og strenge restriksjoner.

Høyere renter anses som negativt særlig for vekstselskaper, der inntjeningen ligger frem i tid. Det er også disse selskapene, derunder mange teknologiselskaper, som har blitt hardest rammet den siste tiden.

– Etter den fantastiske gjeninnhentingen siden slutten av mars i fjor, er prisingen av aksjemarkedet et sted mellom 1929 og dotcom-boblen, sa analysesjef Pål Ringholm i Sparebank 1 Markets på telefon til E24 torsdag.

Både før børskrakket i 1929 og ved dotcom-boblen på tidlig 2000-tallet var aksjemarkedet preget av høye kurser.

