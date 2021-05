Wizz Air-sjefen langer ut mot fagforeninger i ny lekkasje: – En av grunnpilarene bak vår suksess

Wizz Airs skepsis til fagforeninger møtte kraftig motbør da selskapet inntok det norske innenriksmarkedet i høst. Nå har et nytt opptak lekket ut, der toppsjefen selv langer ut mot fagforeninger og advarer ansatte mot å organisere seg. Det får Norsk Flygerforbund til å steile.

Konsernsjef József Váradi i Wizz Air.

– For tre år siden var det noen kabinansatte som startet en fagforening i Bucuresti. De ble til slutt sagt opp. Hva er ditt syn på fagforeninger? Jeg tror det samme vil skje denne gangen også.

Slik starter konsernsjef József Váradi i den ungarske lavprisgiganten Wizz Air svaret sitt i et opptak av et videomøte der han svarer på spørsmål han får på skjermen.

E24 har fått tilgang til et videoopptak fra møtet, på drøye to minutter. Det har ikke lykkes E24 å finne ut hvor lenge møtet varte, hvem som deltok i det, eller når det ble avholdt.

I klippet gjør konsernsjefen det klart hva han mener om fagorganisering i eget selskap og hos konkurrentene:

– Jeg vil definitivt ikke anbefale dere å gjøre det. Jeg mener vi må klare bedre enn det. Fagforeninger tynger føttene, er distraherende og man kan kanskje tro at fagforeninger beskytter deg bedre – men tro meg, det er ikke tilfellet, sier Váradi.

– Vi måtte nedbemanne folk på midlertidig basis, hovedsaklig for å håndtere 2020, men disse menneskene (i fagorganiserte flyselskap, journ.anm.) vil nedbemanne folk for alltid (...) Vi ønsker å vokse vår virksomhet igjen i 2021, fortsetter han.

Wizz Air sier de ikke kan dele noen flere detaljer om møtet siden det var et «internt digitalt møte».

Videoopptaket kommer kort tid etter at et annet opptak sirkulerte. I det som skal ha vært et møte med et tyvetalls basekapteiner, blir møtedeltagerne instruert til å starte nedbemanningen i selskapet med «de råtne eplene» i pilotstanden.

Flyselskapet tok i etterkant av dette flere grep, noe som inkluderte en intern gransking utført av en tredjepart og at selskapets flygesjef ble omplassert. Ifølge Wizz Air representerte ikke uttalelsene i opptaket «verdiene selskapet står for».

– Et frontalangrep

Forbundsleder Yngve Carlsen i LO-forbundet Norsk Flygerforbund er ikke beroliget. Han reagerer kraftig på det nye klippet av toppsjefen han har sett:

– Dette er nok et frontalangrep på fagforeninger, sier han og fortsetter:

– Dette viser for en hel verden at Váradi er en bløffmaker som bevisst har forsøkt å lure det norske folk, passasjerer og myndigheter. Wizz Air-sjefens holdning til fagforeninger er en trussel mot et seriøst og anstendig arbeidsliv, sier Carlsen.

Tidligere denne uken rapporterte Reuters at Wizz Air har avvist forespørsler om tariffavtale fra italienske fagforeninger.

E24 har bedt flyselskapet og Váradi kommentere saken og uttalelsene til Norsk Flygerforbund. I en uttalelse til E24 skriver Wizz Air at toppsjefens «uttalelser bare er sjokkerende om det er tatt ut av sammenheng».

Flyselskapet avviser ikke noen av uttalelsene til toppsjefen i det interne møtet og vil på spørsmål fra E24 heller ikke gi noe mer utfyllende opplysninger om bakgrunnen for toppsjefens uttalelser.

E24 har også spurt Wizz Air om toppsjefens uttalelser representerer selskapets holdning til fagorganisering, om ansatte eller ansatte hos partnere risikerer å miste jobben hvis de organiserer seg og om selskapet ønsker å utdype uttalelsene og bakgrunnen for møtet.

Wizz Air: – Konkurransedyktige lønninger

Wizz Air skriver at «de som forstår bransjen» vet at Wizz Air-sjefens observasjoner «er veldig like de observasjonene gjort av Det europeiske transportarbeiderforbundet» (ETF) i en rapport fra 2012.

Flyselskapet peker på at flyreiser historisk har vært «sterkt regulert og ekstremt kostbart», men at endringer gjort av Wizz Air og andre har «endret den modellen og gjort flyreiser tilgjengelig for alle».

Wizz Air skriver at Váradi og ETF er enige om mye i denne tilgjengeliggjøringen av flyreiser, men at der de skiller lag er når «ETF ønsker å gå tilbake til gamlemåten, med streng regulering som igjen ville gjort flyreiser urimelig kostbart».

Selskapet skriver at «konkurranse må forankres i et bedre produkt og mer effektiv drift, ikke kunstig gjennom lavere lønninger og kontrakter».

Selskapet skriver videre at «mannskap er en global ressurs og Wizz Air betaler konkurransedyktige lønninger i alle markeder».

Selskapet viser også til at de har et internt ansattråd der man kan dele «meninger, forespørsler og forslag med toppledelsen».

Mener Ryanair ikke er så skarpe som før

Wizz Air har siden etableringen i 2003 vokst seg til et av Europas største flyselskaper og har 137 moderne Airbus-fly i flåten.

Selskapet er børsnotert i London, og kan vise til både en kraftig vekst og solide økonomiske resultater over tid – noe som bidro til at selskapet hadde en kontantbeholdning som vokste til 17 milliarder kroner i fjor sommer under pandemien.

Selskapet begynte å fly til Norge i 2006 og ekspanderte til en rekke norske flyplasser. I fjor høst etablerte selskapet seg på innenriksruter i Norge.

Heller ikke under etableringen la selskapet skjul på at de ikke mener fagorganisering er den rette modellen, samtidig som selskapet gjentatte ganger har sagt de følger alle gjelden lover og regler.

Selskapets etablering ble møtt med bred kritikk fra flere sentrale politikere og tillitsvalgte. Statsminister Erna Solberg sa på Stortingets talerstol at hun «kommer ikke til å fly med et selskap som nekter arbeidere å organisere seg».

I det nye klippet gjør Wizz Air-sjefen det klart at han ikke ser noen grunn til å gi seg i motstanden sin mot fagorganisering i Wizz Air:

– Fagforeninger er en kortsiktig gevinst, med langsiktig smerte. Jeg vil heller ha det motsatt: Å ta den kortsiktige smerten for langsiktig gevinst, sier Váradi.

Wizz Air-sjefen mener deres modell gir flere arbeidsplasser og forklarer i klippet hvordan deres organisering, uten fagforeninger og med et ansattråd, «er en av grunnpilarene bak vår suksess over de siste 15 årene» og at «det må være prinsippet fremover».

For å illustrere hvorfor han vil beholde dagens Wizz Air-modell, peker han ikke bare på de såkalte nettverksselskapene i Europa, men også en annen lavpriskonkurrent:

– Fagforeninger gir kostnader og kompleksitet til systemet, og selskapet ville mistet en betydelig del av sin konkurransekraft. Bare se på hva som skjer i Ryanair. Ryanair er ikke det samme skarpe, fokuserte selskapet i dag som det var for tre-fire år siden, sier Váradi

Ryanair var lenge også negative til fagforeninger, men har i senere år inngått en rekke tariffavtaler i flere europeiske land.

Yngve Carlsen, leder i Norsk Flygerforbund Vis mer byoutline Terje Pedersen / NTB

– Rød tråd

Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund mener den ferske videoen, omplasseringen av selskapets flygesjef etter et lekket opptak og andre hendelser viser «en rød tråd i det de gjør».

– Har Váradi et poeng når man både ser på hvor attraktive Wizz Air blir sett på i kapitalmarkedet og hvor effektivt de faktisk driver sammenlignet med andre i bransjen?

– Nei, spørsmålet det heller er verdt å reflektere over, er hvordan de har fått denne konkurranseevnen, sier Carlsen.

– Den har de blant annet fått fordi personalkostnadene kun utgjør ni prosent av de totale kostnadene. I andre selskap er det gjerne 25 til 30 prosent, og det fordi de forholder seg til spillereglene i et organisert arbeidsliv, fortsetter han.

Carlsen påpeker at selve lønnen i bransjen er markedsbasert, men at faktorer utover lønn, som pensjon og sosiale kostnader, arbeidsgiveravgift og tariffavtaler nok utgjør hoveddelen av forskjellen mellom Wizz Air og andre.

– Det er ikke noe feil med å holde kostnadene nede, men det må gjøres på legitimt grunnlag, sier Carlsen.

– Både Wizz Air og Ryanair har jo vært blant selskapene som har hatt minst behov for kapital og bistand under pandemien?

– Det stemmer, men det er jo nettopp måten de opererer på som har muliggjort at de hadde en stor milliardkasse da pandemien traff, sier Carlsen.

At ansattrådet til Wizz Air har noen særlig verdi i virkeligheten, er Carlsen skeptisk til.

– Hvis man har en kultur der de med «for høyt» sykefravær eller som er for kritiske blir plukket ut som «råtne epler» og satt på en liste over dem som skal ut ved en nedbemanning, hvor reell er innflytelsen da. Da tør jo ikke de som jobber i et selskap å ytre seg, sier Carlsen.

Vil ikke forby Wizz Air

Selv om han er svært kritisk til selskapets praksis, vil ikke Carlsen ha et forbud. Han vil bare at man sørger for at de følger de samme reglene som andre.

– Hva konkret er det dere vil at politikere i Norge skal gjøre?

– Det kan være behov for å justere loven og Samferdselsdepartementet har startet en utredning av rettsreglene som gjelder for lønns- og arbeidsforhold for flygende personell. I tillegg må man sørge for at det føres effektivt tilsyn, både nasjonalt og regionalt, sier Carlsen.

Han mener også det kan være behov for å se på utsendingsdirektivet som Wizz Air benytter i dag for å sende personell midlertidig til Norge for å operere innenriksruter.

Han drar parallellen til at noen hadde startet en fabrikk i Norge i konkurranse med norske produsenter, og bemannet denne med arbeidskraft som ble fløyet inn for noen måneder av gangen til en tredjedel av norsk lønn.

– Vi er enige med NHO Luftfart om å utrede om allmenngjøring av norske tariffavtaler på området er et grep som kan demme opp noe, men det aller mest effektive er å organisere ansatte og kreve tariffavtale den dagen de etablerer seg ordentlig i Norge, sier Carlsen.

– Man kan også se på hva Frankrike gjorde. Etter at Ryanair etablerte seg kom det i 2006 et dekret der de stadfestet at franske arbeidsvilkår gjaldt i Frankrike. Det ble utfordret rettslig, men bekreftet som lovlig av fransk høyesterett, fortsetter han.