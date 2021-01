DNB: Redningen av Borr er fortsatt hovedmålet

DNB jobber nå aktivt sammen med Borr Drilling for å redde det kriserammede selskapet, slik at man unngår alternativer som å dele opp og selge selskapet.

Tor Olav Trøims Borr Drilling jobber nå med restrukturering for å redde selskapet. Vis mer byoutline E24

Infront TDN Direkt

Camilla Knudsen

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Å komme i mål med en restrukturering av Tor Olav Trøims kriserammede riggselskap Borr Drilling er fortsatt DNBs primære mål, og banken jobber aktivt med selskapet for å nå dette målet.

Det sier direktør for Ocean Industries Jan Ole Huseby i DNB i en e-post-uttalelse til TDN Direkt fredag.

DNB kommer med et motsvar til DNs nyheter rundt Borr Drilling, der det har blitt omtalt at en mulighet for banken er å ta over, dele opp og selge selskapet.

– Det er helt vanlig for långivere i situasjoner som denne å diskutere alternative planer. DNB er innstilt på å finne gode løsninger med selskapet, sammen med de andre bankene som er involvert, sier Huseby.

Les også Les også: Borr Drilling svarer etter lekkasje: – Svært sikre på å gjennomføre plan

Selskapet er svært sikre på restrukturering

Borr Drilling har selv tatt til motmæle etter den siste tidens mediedekning.

– Styret og ledelsen er svært sikre på at selskapet kan gjennomføre plan for likviditetsforbedring og kapitalforhøyelse som annonsert i en pressemelding den 24. desember 2020. Selskapet jobber tett og konstruktivt med alle långivere for å oppnå best mulig løsning for alle interessenter, het det i en melding fra Borr på onsdag.

Julaften kom Borr Drilling med en melding om at de har «betydelig støtte» fra kreditorene for en redningspakke som skal styrke likviditeten i selskapet med 925 millioner dollar – eller åtte milliarder kroner.

Men en forutsetning for at den planen skal få støtten som trengs, er at selskapet må hente inn nye 40 millioner dollar i frisk kapital, ifølge meldingen. Det tilsvarer 345 millioner kroner. Borr Drilling meldte at de har fått «sterke indikasjoner» om at de største aksjonærene stiller seg bak kapitalinnhentingen.

Børsverdien til selskapet er imidlertid nesten helt utradert, og aksjen er ned 90 prosent det siste året. Fredag faller aksjen 2,2 prosent til 7,56 kroner.

Les på E24+ Les også: (+) Borr Drilling-aksjonærene er skremt av noe alle med lån bør kjenne til