Oslo Børs gir kritikk til selskaper

Børsene mener flere selskaper har brutt løpende forpliktelser.

Vis mer byoutline Erik Johansen

Publisert: Oppdatert for mindre enn 1 time siden

Oslo Børs gir kritikk til Vaccibody, Gentian Diagnostics og Zaptec, går det frem av brev sendt til selskapene som Børsen har lagt ut på sine nettsider.

Sakene handler om meldepliktig handel utført av nærstående til primærinnsider. Børsen mener primærinnsider har brutt meldeplikten, ved å offentliggjøre aksjesalg for sent.

Børsen mener også at selskapene har brutt plikten til å uten ugrunnet opphold føre en oversikt over primærinnsidere og nærstående med aksjer i selskapet.

Vaccibody og Gentian skriver at de ikke kjente til at selskapet som solgte aksjene var eid av en nærstående til en av deres primærinnsidere. Zaptec skriver at handlene ble utført av samboeren uten primærinnsiders kjennskap.

Oslo Børs har etter en helhetsvurdering valgt å ikke forfølge sakene videre utover disse brevene.

Solgte i selskaper der samboer er styremedlem

DN omtalte saken først. Avisen har tidligere skrevet at en Arctic-megler solgte aksjer i Vaccibody og Gentian, der samboeren er styremedlem, uten at det ble børsmeldt. Den har også skrevet at tre Arctic-meglere eier Vaccibody-aksjer for 190 millioner kroner, samtidig som meglerhuset har hjulpet selskapet å hente en halv milliard kroner.

Juridisk sjef Thomas Berge i Arctic Securities hadde den gang følgende kommentar:

– Arctic Securities er underlagt lovpålagt taushetsplikt og kan ikke kommentere ansattes eller kunders handler og posisjoner. Vi er oppmerksomme på at ansattes posisjoner i Vaccibody har hatt en betydelig verdiutvikling over lengre tid. Vi forutsetter at opplysningsplikten er ivaretatt og at øvrige krav ved ytelse av våre tjenester er oppfylt, herunder retningslinjene for ansattes egenhandel.

Kjøpte aksjer i selskaper han anbefalte kunder

Investeringsbanken kom i søkelyset etter flere handler med aksjer i selskaper de anbefaler, eller er rådgiver for. Meglerhusets analysesjef ble i fjor høst fritatt fra arbeidsplikt i 14 dager.

Arctic Securities iverksatte interne undersøkelser og tok kontakt med Finanstilsynet, etter at Finansavisen gjennom flere artikler omtalte analysesjefens kjøp av aksjer i selskaper han anbefalte kunder. Finanstilsynet satte i gang undersøkelser av ansattes egenhandler i Arctic Securities etter sakene.

Les også Finanstilsynet undersøker ansattes egenhandler i Arctic Securities

Publisert: Publisert: 4. mars 2021 10:53 Oppdatert: 4. mars 2021 11:54