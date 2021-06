Bitcoin under 30.000 dollar for første gang siden januar

Bitcoin fortsetter nedgangen tirsdag ettermiddag, og bikker under en «psykologisk» grense. Nye grep fra Kina og signaler om strammere pengepolitikk blir trukket frem som årsaker.

Dado Ruvic / Reuters

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Bitcoin fortsetter nedgangen tirsdag, og har nå bikket under 30.000 dollar.

I skrivende stund faller prisen 9,14 prosent for dagen til 29.643 dollar, ifølge en oversikt fra Coinmarketcap.

Dette er første gang verdien bikker under grensen siden januar, viser oversikten. Det betyr at nesten hele bitcoin-oppgangen hittil i år har blitt visket vekk.

Grensen på 30.000 dollar blir sett på som viktig for utsiktene til bitcoin fremover, skriver Bloomberg. Ifølge CNBC har flere investorer advart om at prisen kan falle videre, dersom den bikker under nivået.

Nye grep fra Kina

Bitcoin-prisen falt også på mandag denne uken, da det kom meldinger om at Kina fortsetter å slå ned på handelen med kryptovaluta.

Ifølge Bloomberg har de kinesiske myndighetene bedt betalingsplattformen Alipay og banker i Kina om å slutte å tilby tjenester knyttet til handel med kryptovaluta.

I tillegg har myndighetene stanset kryptoutvinningen i den kinesiske provinsen Sichuan, ifølge Reuters.

Men analytiker Vetle Lund i Arcane Crypto tror bildet er mer sammensatt enn det som skjer i Kina.

– Vi har også fått forespeilet innstramming av QE, økt fokus på inflasjon fra Fed, og det har påvirket både bitcoin og gullprisen ganske hardt, sa han til E24 på mandag.

– Helt nødvendig

Blokkjedeekspert Svein Ølnes mener at Kinas grep er «helt nødvendig» i et langtidsperspektiv.

– Så langt har Kina hatt majoritetseierskap når det kommer til nesten alle delene av bitcoin-aktiviteten. Nå slår Kinas grep ut på kursen, sammen med en del andre politiske innstramninger, sier Ølnes.

– Det er litt smertefullt, men på lang sikt er dette helt nødvendig. Vi vil ikke være avhengige av Kina, men ha distribusjonen spred utover hele jordkloden, fortsetter han.

Han ser på utviklingen som en transformering til en mer robust bitcoin.

– På kort sikt vil prisen kanskje fortsette å falle, men nå ser det ut som om prisen for en bitcoin vil stabilisere seg på rundt 30.000 dollar. På lang sikt er jeg optimist, sier han og legger til:

– Bitcoin er jo i ferd med å nærme seg tilbudspris!