Elon Musk passerer Bill Gates: Verdens nest rikeste mann

Tesla-gründerens formue har steget hele 900 milliarder kroner hittil i år.

RIK: Sterk kursoppgang for Tesla har bidratt til at Elon Musks formue har økt enormt det siste året. Vis mer byoutline ALEXANDER BECHER / EPA

Publisert: Publisert: 24. november 2020 09:10

Etter den voldsomme kursoppgangen til elbilselskapet Tesla beregner Bloomberg nå at Elon Musks formue har økt til 127,9 milliarder dollar, tilsvarende 1.152 milliarder kroner.

Samlet har Musks formue hittil i år økt med 100,3 milliarder dollar, noe som er mer enn alle andre på Bloombergs milliardærindeks, som beregner verdiene til verdens 500 rikeste mennesker.

På denne listen er Musk nå for første gang nummer to, etter å ha passert Microsoft-grunnlegger Bill Gates. Til sammenligning var Musk på 35. plass på listen tilbake i januar.

Dette er bare andre gang i milliardærindeksens åtte år lange historie at Gates formue ikke er blant verdens to største.

Den rikeste personen i verden er Amazon-sjef Jeff Bezos, som har en anslått formue på 182 milliarder dollar.

Noe usikkerhet rundt SpaceX-verdien

Musks formue er i hovedsak knyttet opp til eierskapet på rundt 20 prosent i Tesla, og 48 prosent av romfartsselskapet SpaceX.

Der det er forholdsvis enkelt å beregne verdien av aksjene i Tesla, er det noe større usikkerhet knyttet til verdiene av romfartsselskapet.

Bloombergs analyseteam som jobber med milliardærindeksen har lagt til grunn at Musk ikke har redusert sitt eierskap i SpaceX, men at eierskapet har blitt redusert fra 54 til 48 prosent basert på kapitalinnhentinger i selskapet.

I tillegg er verdien redusert med 15 prosent basert på «typiske rabatter» som slike selskaper har i gråmarkedet, skriver Bloomberg i en forklaring av formue-anslaget.

Teslas jubelår

Det siste året har vært ellevilt for Tesla på børs. Med en oppgang på mer enn seks prosent mandag, har elbil- og solcelleprodusentens aksjen hoppet hele 500 prosent i år.

Store deler av oppturen har kommet etter sommeren da selskapet la frem et sterkt resultat som gjorde at de fleste ventet at aksjen ville bli innlemmet i den brede S&P 500-indeksen.

Da dette ikke skjedde under den første muligheten i september, ble mange overrasket, og aksjen falt noe tilbake.

Men forrige uke bekreftet omsider S&P Dow Jones Indices at selskapet tar turen inn på indeksen 21. desember.

En slik inntreden medfører at indeksfond som følger indeksen må rebalansere sammensetningen av fondet sitt. Dette skjer ved kjøp av aksjer. Ifølge Reuters er det beregnet at indeksfond må kjøpe aksjer verdt 51 milliarder dollar, tilsvarende 462 milliarder kroner.