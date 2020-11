Kraftig resultatfall for Subsea 7

Stabile inntekter, men høyere driftskostnader bidro til at oljeleverandøren gikk med underskudd i tredje kvartal.

Vis mer byoutline Subsea 7 Pressefoto

Asgeir Aga Nilsen

Publisert: Oppdatert: 12. november 2020 08:36 , Publisert: 12. november 2020 08:05

Subsea 7 hadde inntekter på 947 millioner dollar i tredje kvartal, mot 951 millioner dollar i tilsvarende kvartal i fjor, viser kvartalsrapporten torsdag.

I samme periode falt driftsresultatet til 6,7 millioner dollar fra 58,6 millioner dollar, mens resultatet før skatt endte på minus 10,9 millioner dollar, ned fra pluss 70,6 millioner dollar.

Økte kostnader

Oljeprisfallet og coronasituasjonen har rammet oljeleverandørene, og Subsea 7 melder om kostnader på 20 millioner dollar knyttet til covid-19.

Subsea 7-sjef John Evans peker i rapporten på at redusert aktivitet i flere forretningsområder, samt utsettelser som påvirket fornybarprosjekter i Asia, også bidro til redusert inntjening.

Analytikerne hadde på forhånd ventet at omsetningen ville bli på 1,01 milliarder dollar, mens de ventet et driftsresultat på 23 millioner dollar og et resultat før skatt 20 millioner dollar, ifølge estimater Infront har hentet inn for TDN Direkt.

Subsea 7 varslet tilbake i april om store kutt på grunn av en ventet nedgang i olje- og gassvirksomheten. Det inkluderte en reduksjon av flåten med inntil ti fartøy og kutt av rundt 3.000 ansatte.

Målet var en årlig innsparing på 400 millioner dollar innen andre kvartal 2021. Subsea 7 skriver nå at selskapet venter å nå dette målet innen utgangen av 2021.

Ser positive tegn

Selskapet hadde en ordrereserve på 6,8 milliarder dollar ved utgangen av september. Det er ned fra 7 milliarder dollar ved utgangen av juni.

Selskapet trekker frem at situasjonen i den globale olje- og gassindustrien fortsatt er utfordrende, men skriver at utsiktene har blitt mer positive i enkelte viktige regioner.

I Mexicogolfen er aktiviteten økende, mens anbudsaktiviteten er «robust» i Brasil og økende i Norge, skriver Subsea 7, som peker på at usikkerheten er større i markedene i Storbritannia, Afrika og Asia.

Subsea 7 har også et fornybarområde. Her er det gode utsikter, melder selskapet, og viser blant annet til sterk anbudsaktivitet for nye kontrakter.