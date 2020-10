Norwegian kvitter seg med Dreamliner-fly for første gang

Norwegian har lenge varslet at de skal kvitte seg med fly som et ledd i arbeidet med å skape «Nye Norwegian». For første gang kvitter selskapet seg nå med et par av de enorme Dreamliner-langdistanseflyene.

Norwegian har parkert sine langdistansefly på flere flyplasser, inkludert disse som er avbildet parkert på Oslo Lufthavn.

Luftfarten er i krise og flyselskapet Norwegian tar nå store grep for å overleve.

For første gang siden Norwegian mottok sitt første Dreamliner-fly i 2013 er selskapets flåte av flytypen i ferd med å krympe.

Selskapet kvitter seg nemlig nå med to stykker 787–9, som er den store av de to Dreamliner-variantene selskapet har i flåten.

Det skjer gjennom at flyene leveres tilbake til leasingselskapet som eier dem, bekrefter Norwegian til E24.

Det var nettstedet Airways Magazine som først omtalte saken, men nettstedet beskriver det som at Norwegian selger to Dreamliner-fly til det italienske turoperatør-flyselskapet Neos.

Det er det altså ikke snakk om, siden det er leasede fly som Norwegian leverer tilbake til leasingfirmaet. Deretter skal flyene finne veien til Neos.

Flyene leveres tilbake til leasingselskapet AerCap, som også er aksjonær i Norwegian, etter det E24 får opplyst.

Flere av verdens største flyselskap er allerede i gang med å kutte i både kort- og langdistanseflåtene sine. Kjente langdistansefly som Boeing 747 og Airbus-modellene A340 og A380 fases nå raskere ut hos mange selskaper enn opprinnelig planlagt.

Norwegian har til nå solgt unna en rekke av selskapets kortdistansefly 737–800.

Alle Norwegians Dreamliner-fly står for tiden parkert, ettersom alle langdistanserutene er satt på vent inntil videre. De to flyene som nå skal ut står parkert på Oslo Lufthavn.

Flyene som nå forsvinner ut er ikke mer enn tre år gamle og har vært registrert i det norske luftfartsregisteret under LN-LNT og LN-LNX, med henholdsvis en Unicef-logo og Carl von Linne på halen.

Vil halvere langdistanseflåten

Norwegian mottok sist et nytt Dreamliner-fly i tredje kvartal 2019. Den gang økte flåten til totalt 37 fly og antallet har vært stabilt siden.

Nå krymper flåten til 35 fly, hvorav 11 eies av Norwegian selv mens 24 er leaset.

På spørsmål om Norwegian ønsker å redusere flåten ytterligere gjennom salg av egne fly eller innleide fly, opplyser selskapet at de jobber med å returnere flere leasede fly.

Dette har også vært varslet, for allerede før coronakrisen kom var Norwegian i gang med å nedjustere flåten som en del av den forrige restruktureringen selskapet arbeidet med i 2018 og 2019.

I presentasjonen etter andre kvartal kom det frem at Norwegian de siste månedene hadde solgt unna 10 kortdistansefly (737–800) og snart skulle levere enda et fly til en kjøper. Samtidig var finansdirektør Geir Karlsen klar på at de også ville ta for seg langdistanseflåten:

– Vi har for mange langdistansefly, sa Karlsen på presentasjonen i august.

– Dette sa vi under generalforsamlingen også, altså vi regner med omtrent å halvere langdistanseflåten. Så dette er ikke noe som har dukket opp i sommer, supplerte konsernsjef Jacob Schram.

– Markedet flommer over av fly

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i Winair sier at han mener Norwegian bør redusere antallet 787-fly «betydelig».

– Men markedet flommer over av fly til salgs eller leie. I tillegg er konfigurasjonen av Norwegians Boeing 787-fly ikke optimal for nettverksflyselskap og mer attraktiv for charterselskap, sier han.

At langdistansefly er krevende å bli kvitt, har Norwegian også erkjent:

– Det er en vanskelig oppgave å selge opp til 15 til 17 fly av denne typen i dagens marked, sa finansdirektør Geir Karlsen i august.

At det er ekstra krevende å selge langdistansefly skylde blant annet at denne delen av markedet er ekstra hardt rammet av corona, i tillegg til at langdistansefly generelt er dyrere maskiner og at det finnes færre av dem.

Elnæs mener likevel at det kan finnes salgsmuligheter, slik man nå ser gjennom italienske Neos.

– De fleste charterselskap er hardt truffet av Covid-19, men Sunclass Airlines er for eksempel en potensiell kunde, for å bytte ut de eldre A330-flyene sine, sier han og fortsetter:

– Norwegian får normalt godt betalt når de selger bruke fly, grunnet flyene er i god teknisk stand, det kan gjøre det noe enklere for Norwegian å kvitte seg med disse store og kostbare Boeing 787 Dreamliner.

Jobber med ny redningspakke

Norwegian skulle egentlig hatt 168 fly i drift i år, men så kom corona. Per i dag har selskapet rundt 140 fly og etter planen skal de ned til rundt 110 fly de neste par årene.

Reduksjonen i flåten er én viktig del i det store restruktureringsarbeidet selskapet nå jobber intenst med.

På en ekstraordinær generalforsamling i mai fikk Norwegian-styret og -ledelsen banket gjennom en omfattende redningspakke som manglet sidestykke.

Selskapet var kort tid unna konkurs, men klarte å få leasingselskaper og andre kreditorer med på en omfattende plan som innebar reduksjon i gjeld, at kreditorene kom inn på aksjonærsiden og at man oppfylte kravene for å få tilgang på tre milliarder i statlige, norske lånegarantier.

Det var her leasingselskapet AerCap, som eier de to Dreamliner-flyene som returneres, kom inn på eiersiden.

Selskapets ledelse har samtidig vært klart på at en ny redningspakke må på plass i løpet av vinteren, hvis ikke vil selskapet gå tom for penger.

Selskapet har i høst vært i flere møter med blant annet norske myndigheter og sentrale aktører, men selskapet har ikke offentliggjort noen detaljer rundt hvordan en refinansieringspakke vil se ut.

