Visesentralbanksjef Jon Nicolaisen går på dagen - fikk ikke fornyet sikkerhetsklarering

Nicolaisens kone er kinesisk statsborger og er bosatt i Kina, der han støtter henne økonomisk. Derfor må han slutte som nestsjef i Norges Bank.

Jon Nicolaisen Vis mer byoutline Stian Lysberg Solum / Scanpix

Publisert: Oppdatert: 4. desember 2020 13:02 , Publisert: 4. desember 2020 12:04

Saken oppdateres...

Jon Nicolaisen ble oppnevnt som visesentralbanksjef i 2014 og ble gjenoppnevnt fra 1. april i år, men i dag går han av med umiddelbar virkning.

– Sivil klareringsmyndighet oppgir til meg at årsaken til at jeg ikke får fornyet sikkerhetsklarering er at min kone er kinesisk statsborger og er bosatt i Kina der jeg støtter henne økonomisk. De slår samtidig fast at det ikke er forhold ved meg personlig som skaper tvil om min sikkerhetsmessige skikkethet, men at dette ikke veier tungt nok. Det har jeg nå måttet ta konsekvensen av, sier Jon Nicolaisen.

Nicolaisen opplyser ifølge DN at han giftet seg med sin kinesiske kone i 2010.

Han har stått oppført med postadresse i Kina, ifølge data fra Skattedirektoratet.

– Vil savne ham

Det er Finansdepartementet som har løst Jon Nicolaisen fra sin stilling, og sentralbanksjef Øystein Olsen sier at de tar til etterretning Finansdepartementets beslutning.

– Jeg vil savne Jon Nicolaisen i stillingen som visesentralbanksjef, et verv han har skjøttet på en utmerket måte som nær kollega og dyktig fagmann. Gjennom sentrale stillinger i banken har han gjennom en årrekke gitt et vesentlig bidrag til å utvikle Norges Bank, sier Olsen.

Fikk oljefondansvar

Da Nicolaisen ble gjenoppnevnt i våres, fikk han et særskilt ansvar for å følge opp bankens oppgave med å forvalte Oljefondet.

Finansdepartementet skriver at de straks vil sette i gang en rekrutteringsprosess for å besette åremålsstillingen. I samråd med Norges Bank vil det bli vurdert om det er behov for å ansette noen midlertid i stillingen, i påvente av en fast ansettelse.

Personkontroll

Direktør Gjermund Gjølstad i Sivil Klareringsmyndighet avviser at det pågår en innstramming rundt sikkerhetsklareringer. Han kan ikke kommentere enkeltsaker, men forklarer at de samme prosedyrene gjennomføres uavhengig om man søker for første gang, eller om man skal fornye klareringen.

– Dette innebærer at vi gjennomfører en personkontroll, hvor vi innhenter opplysninger, også fra hovedpersonen. Så vurderer vi sikkerhetsmessig skikkethet ut fra en rekke punkter i sikkerhetsforskriften, før vi gjør en helhetsvurdering og fatter en avgjørelse, sier Gjølstad.

Sivil klareringsmyndighet er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. Departementet henviser til SKM for kommentarer i denne saken.

E24 har vært i kontakt med Norges Bank, som foreløpig ikke har gitt ytterligere kommentarer til saken.

