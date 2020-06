Strømbrudd påvirker produksjonen til Norsk Hydro

Hydro melder om stans i bauksittgruven Paragominas i Brasil etter at tre høyspentmaster veltet lørdag. Funn tyder på at deler av mastene ble fjernet, noe som igjen skal ha ført til at de veltet og forårsaket strømbrudd.

Bauksittgruven Paragominas i Brasil. Vis mer Halvor Molland, Norsk Hydro

Publisert: Oppdatert: 22. juni 2020 08:55 , Publisert: 22. juni 2020 08:06

Hendelsen førte til strømbrudd, og har gitt midlertidig stanset produksjonen ved gruven, som ligger i delstaten Para nord i Brasil.

Det opplyser selskapet i en melding mandag morgen.

Foreløpige funn tyder på at deler av høyspentmastene har blitt fjernet, og at dette har forårsaket at mastene veltet og førte til strømbrudd, skriver selskapet.

– Det vi ser er at det er fjernet deler av strukturen som gjør at mastene har veltet. Det er deler som er fjernet på i hvert fall en mast, men totalt tre master er skadet som følge av dette, sier pressekontakt i Hydro Halvor Molland til E24.

Politiet undersøker

Hydro samarbeider nå med lokale myndigheter for å identifisere årsaken til hendelsen.

Molland legger til at det er usikkert om den tredje masten har blitt dratt med eller om deler har blitt fjernet på den også, men at politiet undersøker saken videre.

– Har dere noe anslag på de økonomiske konsekvensene av dette?

– Det er for tidlig å si. Det må vi følge opp senere. Vi jobber med å få rettet opp mastene for å få tilbake strømmen.

Alunorte er verdens største aluminaraffineri Vis mer João Ramid / Hydro / NTB scanpix

Kraftig reduksjon

Reparasjonsarbeid på høyspentmastene er i gang. Selskapet forventer at ordinær strømforsyning til Paragominas er gjenopprettet innen to til tre uker, opplyser selskapet.

Bauksittgruven Paragominas leverer bauksitt til verdens største aluminiaraffineriet Alunorte i Barcarena. Dette anlegget foredler bauksitt til alumina, som er råstoff i produksjonen av aluminium. Alumina fra Alunorte fraktes til kunder ute i verden, også til norske smelteverk.

Les også Brasilianske myndigheter: Hydro har betalt 760 mill. etter utslipp

Produksjonen ved Alunorte vil blir redusert til mellom 50 og 70 prosent av full kapasitet for å balansere de tilgjengelige bauksittlagrene, opplyser selskapet.

Hydro understreker at de ikke forventer at selskapets kunder blir påvirket av hendelsen. Ingen mennesker ble skadet i hendelsen lørdag. Det oppsto heller ikke skader på annet produksjonsutstyr eller miljøskader.

Tidligere hendelser

Også i desember i fjor ble produksjonen ved raffineriet i Alunorte kraftig redusert, etter at en høyspentmast veltet ved den samme gruven i Paragominas.

I 2018 kom det påstander om utslipp av urenset vann fra slamdeponiet ved aluminaverket i Alunorte, etter et voldsomt regnskyll. Hydros råstoffproduksjon måtte lenge gå på halv kapasitet. Den ufrivillige produksjonsbegrensningen og tiltakene som saken førte med seg, kostet selskapet dyrt.

– Totalt summerer tiltak og investeringer vi har gjort som følge av situasjonen i Brasil seg til om lag 2,4 milliarder kroner, sa informasjonssjef Øyvind Breivik i Hydro til Dagens Næringsliv i september i fjor.