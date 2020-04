Aksjefall rammer Norwegian-spekulasjoner: Veddemål endte med knockout

Tirsdagens kraftige fall i Norwegian-aksjen gjør at de som har veddet på oppgang i aksjen, taper alle pengene sine. Nordea og DNB setter verdien til null for en rekke såkalte «bullprodukter» knyttet til flyselskapets aksjeverdi.

Norwegian-sjef Jacob Schram. Vis mer Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Publisert: Oppdatert: 14. april 2020 11:25 , Publisert: 14. april 2020 10:57

Både Nordea og DNB tilbyr produkter som lar deg spekulere i om instrumenter som Norwegian-aksjen skal stige eller falle, og der du kan tjene flere ganger innsatsen.

Men dette er risikable veddemål, der du også kan tape hele innsatsen hvis spekulasjonen går feil. En rekke slike produkter ble verdiløse etter fallet i Norwegian-aksjen tirsdag. Det kommer frem i børsmeldinger fra DNB og Nordea.

Norwegian-aksjen falt på det meste med over 60 prosent på Oslo Børs tirsdag morgen.

– De fleste bull-instrumenter faller til null når du ser slike enorme bevegelser som det du har sett i Norwegian-aksjen i dag, sier investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet til E24.

Bullprodukter tillater investorer å inngå veddemål på at for eksempel aksjeindekser, råvarepriser eller aksjer skal stige i verdi. Det finnes også bearprodukter, hvor man kan satse penger på nedgang i aksjer, indekser eller råvarepriser.

– Disse produktene har i utgangspunktet høy risiko, sier Johannesen.

– Har blitt knocket

DNB oppgir at flere av bankens ETN-produkter har mistet sin verdi etter Norwegians aksjefall, og Nordea melder om knockout på flere av sine produkter.

En knockout betyr at kundene har tapt alle pengene de har satset.

– Vi har hatt noen produkter knyttet til Norwegian-aksjen som har blitt såkalt «knocket» i løpet av dagen. Dette er produkter som er giret, hvor den som investerer satser på at aksjen enten stiger eller faller, sier kommunikasjonsdirektør Christian Steffensen i Nordea til E24.

– Når det er store bevegelser i en aksje, kan giringen av produktet gjøre at hele innsatsen går tapt. Hvis du for eksempel har en investering som er ganget med fem, så vil den nulles ut når du har en intradag-bevegelse mer enn 20 prosent, sier han.

Ifølge Nordea er det tradisjonelt ganske lav omsetning i bull- og bearprodukter.

Syns mer synd på aksjonærene

Mads Johannesen i Nordnet sier at det ikke pleier å være enorm interesse blant investorene for denne typen spekulasjoner, men at det er sannsynlig at noen investorer har spekulert og tapt pengene sine i slike produkter.

– Det er nok dessverre folk som har tapt penger her også. Men akkurat i dag synes jeg aller mest synd på småaksjonærene, som har tapt drøye halvparten av pengene sine bare i dag, sier han.

Norwegian-aksjen var ned over 60 prosent på det meste tirsdag, og handlet da til like over tre kroner. Det skjer etter at selskapet onsdag meldte at det vurderer å konvertere gjeld til aksjer, noe som kan utvanne dagens aksjonærer betydelig.

– Vanskelig å prise Norwegian

Ved nyttår var Norwegian-aksjen verdt 37,75 kroner, altså mer enn ti ganger verdien på sitt svakeste tirsdag. Aksjen hentet seg inn noe utover formiddagen, og handlet til over seks kroner.

Johannesen mener det er vanskelig å si hva flyselskapet er verdt akkurat nå.

– Aksjeverdien er veldig avhengig av hvor mye gjeld Norwegian vil konvertere til aksjer, sier han.

– Markedsverdien av selskapet er rundt 800 millioner kroner akkurat nå, men når selskapet vaker mellom skifteretten og ikke, så er det vanskelig å prise Norwegian, legger han til.

Disse produktene ble nullet ut

DNB oppgir at alle pengene er tapt for dem som har spekulert i ETN-produktene Norwegian Bull og Norwegian X3 Bull. Nordea oppgir at pengene også er tapt for dem som har spekulert i produktene BULL NASX2S NONN, BULL NAS X3 ND1, BULLNASX3NON, BULL NAS X2 ND og BULLNASX2NON.

«Det følger av vilkårene for produktet at forfallsdato fastsettes umiddelbart dersom underliggende aktiva har falt mer enn 33 prosent i løpet av dagen», skriver DNB i en børsmelding.

Tirsdag morgen falt Norwegian-aksjen mye mer enn dette, og derfor forfalt instrumentet, og investorene har tapt pengene sine.

«Av vilkårene følger det videre at sluttverdibeløp settes til 0 – null -, slik at ethvert investert beløp i produktet er tapt i sin helhet», skriver DNB.

Mange derivatprodukter blir verdiløse hvis den underliggende indeksen, aksjen eller råvareprisen endrer seg 10 prosent i feil retning i løpet av en handledag. Andre instrumenter kan ha en grense på 20 eller 25 prosent.

«Jo høyere giringen er desto mer spekulativt og risikofylt vil produktet være. Ved ekstremt store kursutslag vil investor kunne tape hele investeringen på en dag. For eksempel vil et bullprodukt med fem ganger gearing tape hele sin verdi ved 20 prosent nedgang i underliggende aktiva», skriver Oslo Børs i en forklaring om risikoen ved denne typen produkter.