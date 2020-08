Venter konkursras hos amerikanske oljeselskaper med dagens oljepris

Skiferoljeselskaper har sikret produksjonen sin til priser som er langt høyere enn dagens, men snart går kontraktene ut. Da kan presset på industrien øke kraftig.

Oljeprisen fikk seg en kraftig knekk i mars, men har hentet inn noe av fallet de siste månedene. Vis mer DAVID MCNEW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Den amerikanske skiferoljebransjen har over en lengre periode slitt med sin massive gjeld og svake lønnsomhet, der flere av selskapene har vært konkurstruet. Og vondt ble verre da coronakrisen bidro til å senke oljeprisen til svært lave nivåer.

Den siste tiden har oljeprisen steget til i overkant av 40 dollar fatet for både nordsjøolje og amerikansk lettolje, men det nåværende nivået er ikke nok til å redde oljeselskapene fra konkursprosesser, ifølge beregninger gjort av analytikerne i Rystad Energy.

Prissikringer går ut

Samlet forventer konsulentbyrået at ytterligere rundt 150 nordamerikanske selskaper som leter etter olje og produserer olje, kalt E&P-selskaper, må søke konkursbeskyttelse under amerikansk lovgivning, såkalt Chapter 11, frem til og med 2022. Flere har allerede tatt dette steget for å refinansiere sin høye gjeld i år, i håp om å sikre videre overlevelse.

– Selv om en bedring i oljeprisen mot 40 dollar fatet for amerikansk lettolje reddet et betydelig antall E&P-selskaper og forhindret tidlige Chapter 11-søknader i juni og juli, så er dagens prisnivåer på ingen måte tilstrekkelig for et stort antall av E&P-selskapene på mellomlang sikt, påpeker sjef for analyse av skifersektoren i Rystad Energy, Artem Abramov.

En rekke av de amerikanske skiferoljeselskapene har hedget, altså sikret produksjonen sin, til høyere prisnivåer enn dagens, men mange av disse kontraktene, gjerne på mellom 50 og 60 dollar fatet, utløper i årets andre halvår.

Dette har de spart stort på, men uten denne sikringen venter Rystad Energy altså et større finansielt press dersom oljeprisen ikke stiger videre.

Høyere gjeld

Rystad Energy fremhever i en oppdatering at en oljepris som fortsetter å vake rundt 40 dollar fatet, vil bety at gjeld på rundt 168 milliarder dollar vil være knyttet til Chapter 11-prosesser i perioden 2020–2022, som er 36 prosent høyere enn 122 milliarder dollar i perioden 2015–2019.

Det fremgår også at den gjennomsnittlige gjelden til selskapene nå er dobbelt så høy som den var i 2017, som er året da nivået var på sitt nest høyeste.

Flere rigger i arbeid

Ferske tall fredag viser riktignok at leteselskapene i skiferbransjen i USA nå henter tilbake rigger i økende fart etter at coronakrisen strupte etterspørselen etter dem og en stor andel av dem ble tatt ut av arbeid.

Antallet aktive rigger som leter etter olje i USA er nå på 183, en økning på 11 fra forrige uke, ifølge Baker Hughes.

Det tilsvarer den største ukentlige økningen siden januar, men nivået er fortsatt på sitt laveste på over ti år.

