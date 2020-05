Bjørn Kjos etter Norwegian-redning: – Veldig god dag

Den tidligere Norwegian-høvdingen sier det er stor sannsynlighet for at han vil delta i den kommende aksjeutvidelsen.

Bjørn Kjos Vis mer Olav Olsen, Aftenposten

Publisert: Oppdatert: 4. mai 2020 12:53 , Publisert: 4. mai 2020 12:15

Norwegians grunnlegger og tidligere toppsjef Bjørn Kjos sier at det er en veldig god dag «på vegne av alle medarbeiderne». Kjos er selv ansatt i selskapet i en rådgivende rolle.

– Jeg har bare vært her som aksjonær. Vi er ikke helt ute av aksjonærsiden ennå, sier Kjos til journalister etter at aksjonærene godkjente redningsplanen mandag.

Kjos sier det er veldig stor sannsynlighet for at han blir med i den kommende emisjonen. Han vil samtidig ikke love at han blir med som aksjonærer videre.

– Jeg har full forståelse for at de som har tapt veldig mye ikke er så blide.

Kjos sier han har vært i kontakt med småaksjonærene, og at han har prøvd å forklare dem sin holdning og «hvordan de skal komme best ut av det».

– Det er fornuftige folk, så jeg hadde tro på de ville ta den fornuftige veien ut. Dette er en veldig god dag for Norwegian, sier Kjos.

– God finansiering

Kjos sier han «gjerne skulle tatt skylden for» både Max-problemene og coronaviruset, men «det er litt vanskelig å gjøre det».

– I ettertid kan du si at vi ikke skulle kjøpt nye fly. Vi skulle bare flydd gamle fly, sier Bjørn Kjos til pressen mandag.

– Hadde vi visst det vi vet i dag, hadde vi aldri gjort det.

På spørsmål om ikke gjelden har vært for høy, sier Kjos at «det er veldig mye statsgjeld», og at du ikke kan finansiere flykjøp med kontanter.

– Det har vært en veldig god finansiering vi har hatt gjennom tiden, sier grunnleggeren av flyselskapet som har måttet refinansiere i flere runder.

Innrømmer

Kjos innrømmer at Norwegian kan ha tatt for mye operasjonell risiko opp igjennom tiden.

– Det vi burde ha forutsett er alle de motorproblemene, som startet med Airbus, som også fikk 120 fly på bakken. Så kom Dreamlinerne med problemene knyttet til Rolls-Royce-motorene. Deretter kom Max-problemene og coronaviruset, så vi kan ikke si at vi akkurat har hatt flaksen på vår side.

Kjos sier ledelsen har gjort en fantastisk jobb, og at de håndterer denne delen «mye bedre» enn det han kunne ha gjort.

Norwegians aksjekurs stiger 35 prosent til 6,92 kroner på Oslo Børs mandag ettermiddag i kjølvannet av at aksjonærene godkjente redningsplanen. Handelen ble først stanset i påvente av referatet fra dagens ekstraordinære generalforsamling, før den åpnet igjen mandag formiddag.