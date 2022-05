Euroen tilbake over ti kroner: – Kronen er ingen trygg havn i tider som denne

Høyere renter og børsuro svekker den norske kronen. Og dersom markedet ikke roer seg, kan euroen bli enda dyrere, mener analytiker.

Kronen har mandag nådd sitt svakeste nivå siden februar, målt etter Norges Banks foretrukne indeks.

Før helgen kostet én euro mer enn ti kroner igjen – for første gang siden slutten av februar. Og kronesvekkelsen fortsetter på vei inn i den nye uken.

I skrivende stund, mandag kveld, koster én euro 10,18 kroner. Den norske valutaen har også svekket seg mot dollaren, som samtidig handles for 9,63 kroner.

Målt etter den importveide indeksen I44 er kronen nå på sitt svakeste siden 21. februar, på 109,62 poeng. Indeksen måler kronestyrken mot 44 av Norges viktigste handelspartnere, og er Norges Banks foretrukne mål når den setter renten.

En svakere krone gjør at det blir dyrere å kjøpe varer fra utlandet. Nordmenns utenlandsferier blir også dyrere.

På den andre siden er en svak krone en fordel for norske eksportører – for eksempel av olje og laks – som får mer per euro og dollar for varene de selger til utandet.

Tvinges til trygge havner

Samtidig har det stormet på børsene verden over. På Wall Street har den teknologitunge Nasdaq-indeksen falt kraftig, mens markedet forbereder seg på høyere renter. S&P 500-indeksen på sin side hatt sin lengste ukentlige tapsrekke siden 2011.

Nedgangen på verdens børser fortsetter også mandag, med kraftige fall i både Europa og USA – og på Oslo Børs.

Den norske kronen er en liten valuta, og investorer styrer gjerne mot tryggere plasseringer når det stormer på børsene. Det er tilfellet nå, mener analytiker Dane Cekov i Nordea Markets.

– Bekymringer rundt aksjer og obligasjoner tvinger investorer til trygge havner som dollar, skriver Cekov i et notat.

Og kronen vil fortsette å møte motvind så lenge det er lite risikovilje blant investorene, bemerker han. Men:

– Etter hvert vil støvet legge seg og kronen bør styrke seg noe igjen.

– Kan svekkes ytterligere

På grunn av den store oljevirksomheten i Norge er også oljeprisen en viktig driver for kronekursen.

Men i møte med sanksjoner mot Russland, problemer på tilbudssiden og lavere etterspørsel i et coronapreget Kina, har oljeprisen slitt med å finne en klar retning, mener Cekov.

Samtidig har de europeiske gassprisene skutt i været, mens Vesten ser seg etter andre leverandører enn Russland. Det er likevel ikke nok, mener analytikeren:

– Kronen er ingen trygg havn i tider som denne, selv med høye olje- og gasspriser. Og kronen kan lett svekkes ytterligere hvis ting blir verre, skriver Cekov.

Og hvis ting faktisk blir verre, med et aksjemarked som fortsetter nedover og et rentemarked som går motsatt vei, kan kronekursen legge seg på opptil 10,5 mot euro – og på 10 mot dollaren, mener Nordea-analytikeren.

Venter på inflasjonstall

Men ting kan også roe seg. På onsdag denne uken får markedet et viktig hint fra USA, når arbeidsdepartementet offentliggjør inflasjonstallene for april.

Fra før har den amerikanske prisveksten stadig nye høyder. Ved forrige korsvei viste tallene en årlig inflasjon på 8,5 prosent – det høyeste siden 1981.

Nå tror imidlertid flere økonomer at toppen er nådd.

– Hvis markedene roer seg ned, potensielt på bakgrunn av en amerikansk konsumprisavlesning som er ventet å falle til 8,1 prosent fra 8,5 prosent, kan de siste bevegelsene i både EURNOK og USDNOK begynne å reverseres, skriver Cekov.