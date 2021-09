Oppgang på børsene i Asia: Evergrande klatrer fra bunnivå

Evergrande-aksjen steg mer enn 30 prosent på det meste torsdag, etter at den kinesiske sentralbanken pumpet penger inn i banksystemet.

Eiendomsselskapet Evergrande i Kina har betalingsfrist på forpliktelser i dag. Vis mer

Det går oppover for de fleste, store indeksene i Asia og Stillehavsområdet torsdag morgen.

Slik så det ut omtrent klokken 6.00:

Nikkei 225 i Tokyo stengt

Hang Seng i Hongkong opp 0,69 prosent

Kospi i Seoul ned 0,43 prosent

Shanghai Composite opp 0,58 prosent

FTSE Straits Times i Singapore opp 0,92 prosent

ASX 200 i Sydney opp 1,06 prosent

Sentralbanken pumper inn penger

Den kinesiske sentralbanken, People’s bank of China, har pumpet friske midler inn i banksystemet, ifølge Bloomberg.

Innskuddene fra sentralbanken er et forsøk på å roe investorene, og signalisere støtte til markedet mens de venter på hva som skjer med Evergrande, skriver Reuters.

Denne uken startet med børsuro verden over, på grunn av frykt for at Evergrande skulle gå over ende. I dag har eiendomsselskapet betalingsfrist på renter og avdrag, og i går meldte de at de hadde inngått avtale på yuan-obligasjonene. Da kom det ingen meldinger om betalingen av dollar-obligasjonene som også har betalingsfrist i dag.

Torsdag morgen stiger aksjen til Evergrande 9,69 prosent, men den har vært opp mer enn 32 prosent på det meste i løpet av handelsdagen, ifølge Reuters.

Chinese Estate Holding selger Evergrande-aksjer

En av de største eierne i selskapet, Chinese Estate Holding, har den siste måneden solgt 108,9 millioner Evergrande-aksjer, for til sammen 246,5 millioner yuan, skriver Bloomberg.

Selskapet vurderer å selge hele aksjebeholdningen sin, og kan da ta et tap på 9,5 milliarder Hongkong-dollar, ifølge nyhetsbyrået. Siden nyttår har aksjen til selskapet falt mer enn 80 prosent.

Den administrerende direktøren Chan Hoi Wan, i Chinese Estate, Chan Hoi Wan, har solgt seg ned i det forgjeldede selskapet. Det er ifølge nyhetsbyrået et tegn på at selv de langvarige støttespillerne til Evergrande-sjef Hui Ka Yan nå har mistet troen.

Yan var ute onsdag og meldte at Evergrande ville betale sine regninger, og levere det de har lovet. Selskapet har omtrent 2.600 milliarder kroner i gjeld, og har i dag betalingsfrist for flere av sine forpliktelser.