Tror Equinor går for stort Scatec-jafs: – Jo mer kursen faller, desto høyere blir sannsynligheten

Equinors gullkantede situasjon med høye olje- og gasspriser og en barbering av Scatecs markedsverdi, gjør at det ligger til rette for et oppkjøp, mener analytiker.

Equinor-sjef Anders Opedal har store fornybarambisjoner for olje- og gasselskapet han leder, og nå mener analytiker at et Scatec-oppkjøp sannsynligvis er en del av dette. Vis mer byoutline Stian Lysberg Solum

– Equinor sitter på en kontantposisjon som er formidabel og det i en periode der det har vært en betydelig svakhet i fornybaraksjene, sier analytiker Anders Holte i Kepler Cheuvreux til E24.

Equinor er fra før største aksjonær i det Oslo Børs-noterte solenergiselskapet Scatec med 13 prosent av de utestående aksjene.

– Pengene skal et sted og etter at det har økt utbytter og gjort tilbakekjøp, så er det en tanke å se om det er noe innen fornybart å putte pengene i. Da dukker Scatec opp, og det er ikke så «far-fetched» at Equinor begynner å se på den posisjonen. Det blir mer og mer sannsynlig, sier analytikeren.

– Vil mest sannsynlig skje i ett jafs

Olje- og gasselskapet har et mål om at 15 til 20 prosent av alle investeringene skal gå til fornybar energi i 2030.

Tidligere har Equinor-ledelsen vært tydelig på at det vil være for dyrt å vokse fornybart gjennom slike investeringer, påpeker Holte. Equinor takket blant annet nei til å bli med da Scatec i fjor hentet inn 4,75 milliarder.

Men siden årsskiftet har solaksjen falt 40 prosent i takt med en langt svakere investorinteresse for «grønne» børsselskaper.

Scatec har nå en markedsverdi på 33 milliarder kroner, og Kepler Cheuvreux-analytikeren mener Equinor vil kjøpe seg opp til en eierandel på opptil 50 prosent.

– Det vil mest sannsynlig skje i ett jafs. Hvis de først gjør et aksjekjøp, så vil prisen skyte i taket.

Kepler, som tidligere har vært negative til en eventuell økning av Scatec-eierandelen, tror ikke Equinor vil ta grep med det første.

– Man er nødt til å se konturene av at marginpresset innenfor fornybart begynner å gi seg. Da vil nok Equinor være der. Så det er nok ikke noe som skjer i morgen, men rent tematisk så er det jo slik at jo mer kursen faller, desto høyere blir sannsynligheten for at de øker eier andelen.

Anders Holte følger Equinor som analytiker i Kepler Cheuvreux. Vis mer byoutline Marius Lorentzen/E24

Anbefaler aksjekjøp

2021 har vært en stor opptur for Equinor etter nedturen i kriseåret 2020, ettersom oljeprisen har hentet inn coronaknekken og gassprisene har steget til himmels.

Både i første kvartal og andre kvartal leverte selskapet knallresultater.

Kepler oppgraderte derfor Equinor-aksjen til «kjøp», fra tidligere «hold», med et kursmål på 215 kroner, opp fra 185 kroner.

Aksjen handles til 186 kroner på Oslo Børs.

Utbyttet dekkes åtte ganger i 2021, fremheves det, og til tross for en kraftig økning i skattenivået for 2022 er dagens fri kontantstrømsavkastning fortsatt over 15 prosent.

Equinors gjeldsgrad vil dermed falle til ti prosent neste år, påpeker Kepler, ettersom det fortsetter å dra fordeler av høyere naturgass- og oljepriser, samtidig som det nyter godt av skatteendringene for olje- og gasselskaper som opererer i Norge.