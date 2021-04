Japanske Softbank kjøper 40 prosent av norske Autostore

Kjøpet verdsetter robotselskapet til rundt 65 milliarder kroner.

Softbank Group kjøper 40 prosent av norske Autostore for 2,8 milliarder dollar, som tilsvarer i overkant av 23 milliarder norske kroner. Det bekrefter selskapene i en pressemelding.

Autostore har hovedkontor i bygda Nedre Vats i Rogaland, og selger robotsystem til lageranlegg. Avtalen vil verdsette Autostore til omtrent 7,7 milliarder dollar, inkludert gjeld.

Det tilsvarer omtrent 65 milliarder norske kroner.

– Vi ser på Autostore som en grunnleggende teknologi som muliggjør raske og kostnadseffektive logistikkløsninger for selskaper verden over, sier Softbank-sjef og -grunnlegger Masayoshi Son.

Son har tidligere sagt at det vil være flere supersmarte roboter enn mennesker innen 30 år.

Blir porteføljenabo med Kahoot

Softbank er et japansk konglomerat som driver utstrakt investeringsvirksomhet gjennom sine Vision Fund I og II.

De to fondene er, ifølge Crunchbase, på til sammen på 1.700 milliarder kroner - og har investorer som Saudia-Arabias pensjonsfond, Apple, Microsoft og en rekke japanske banker.

Vision Fund er blitt kjent for sine store investeringer i teknologiselskaper som Kahoot, Uber, Tiktok, Slack og Alibaba.

Softbank kjøper aksjene fra Thomas H. Lee Partners, EQT Private Equity og andre aksjonærer. Den japanske banken vil etter kjøpet få minst ett medlem i styret, men Thomas H. Lee Partners fortsetter som Autostores største aksjonær.

Autostore leverer blant annet robotløsninger til lageranlegg. Her fra XXL som har brukt Autostores løsninger i mange år. Vis mer byoutline Javad Parsa / E24

Bygdebedrift i milliardklassen

Autostore hadde i 2019 en omsetning på 1,7 milliarder kroner og et resultat før skatt på 750 millioner kroner. Administrerende direktør hadde samme år 3,2 millioner kroner i lønn.

Autostores teknologi automatiserer lageranlegg ved å bruke roboter til å flytte varer rundt.

– Vi er henrykt over at Softbank blir med på Autostore-laget. Vi gleder oss over å ha Softbanks lederskap og støtte på en global skala, og spesielt på grunn av vår visjon om vekst i Asia og Stillehavsregionen, sier Karl Johan Lier, administrerende direktør for Autostore.

Den norske robotsuksessen Autostore har internasjonale navn som Puma, Gucci og Lufthansa på kundelisten.

Hovedkontoret ligger i bygda Nedre Vats i Rogaland og i 2020 ansatte selskapet 80 nye ansatte. Autostore har installert over 20.000 roboter i 35 land.

I senere år har Autostore vært involvert i en rekke søksmål mot britiske Ocado, og det norske selskapet hevder teknologien deres ble stjålet.

