Går hardt ut mot Norwegians storeiere: – Ikke noen støtteerklæring til den nye toppsjefen

Norwegians to største eiere sier at de ikke kjente til de omdiskuterte bonusene, og har beskrevet dem som «uheldig». Nå må konsernsjef Geir Karlsen vurdere hvor lyst han har på jobben, mener finansprofessor, som kaller nøkkelinvestorenes kritikk «svært uvanlig».

REAGERER: Skipsreder John Fredriksen forsøker å forbedre både selskapets og eget omdømme, mener finansprofessor, som reagerer på utspillet om bonusene. Vis mer byoutline Marit Hommedal / NHH, Håkon Mosvold Larsen / NTB

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

– Det er et spill for galleriet og egnet til å forbedre omdømmet, sier finansprofessor Karin Thorburn ved NHH til E24.

Milliardær John Fredriksen og Sundt-arvingene var de største investorene bak kapitalinnhentingen som fikk Norwegian på vingene igjen i mai.

Storeierne gikk torsdag ut og kritiserte selskapets millionbonuser til tidligere toppsjef Jacob Schram og nåværende konsernsjef Geir Karlsen i Dagens Næringsliv.

– De nye eierne kommer til duk og dekket bord etter restruktureringen og klager på en bonus som er en brøkdel av selskapets kostnader, sier hun.

– Hva tror du den nye konsernsjefen Geir Karlsen tenker om uttalelsene?

– Dette er svært uvanlig, og ikke akkurat noen støtteerklæring til den nye toppsjefen. En restrukturering er ingen vanlig jobb, det er mye press og lange dager. At de nå går ut i etterkant og sier at 11 millioner er for mye, det synes jeg ikke er noen god måte å vise tillit på, sier Thorburn.

Nils Foldal, administrerende direktør i Ludvig Lorentzen, er uenig i Thorburns uttalelser.

– Hun får mene hva hun vil, men det er jo nettopp en støtteerklæring dette er, sier han til E24, før han haster videre til en avtale.

Hverken Jakob Iqbal, administrerende direktør i Sundt, ønsker ikke å kommentere saken. Tor Andre Svelland, toppsjef i John Fredriksens investeringsselskap Seatankers Management, har ikke besvart E24s henvendelser.

Les også Jusekspert: Norwegian brøt avtalevilkår med millionbonusene

– Må vurdere hvor lyst han har på denne jobben

– Hva blir veien videre etter disse utspillene, tror du?

– Jobben Karlsen har gjort i Norwegian er et godt forhandlingskort, han har nok mange jobber å velge i. Han kan gå hvis han vil, det er ikke slik at han må stå i jobben dersom han føler seg utsatt for urettmessig mye press, sier Thorburn.

Professoren poengterer at investorene kan presse ledelsen, men at slike utspill er «unfair».

– Tror du Geir Karlsen sier fra seg bonusen?

– Det kan godt hende at han sier at han ikke ønsker å betale tilbake bonusen, men det er ikke slik at han må stå i den jobben hvis han føler seg utsatt for urettmessig mye press, forteller hun, og legger til:

– Han må vurdere hvor lyst han har på denne jobben.

Les også Dette svarer Norwegian om millionbonusene

Ekspert: - Enda en omdømmekrise for Norwegian

I februar opplyste Norwegian om total frys av bonusprogrammet Norwegian Reward, noe som fikk flere kunder til å steile. Nå venter 34.000 kunder på billett-refusjon, og tidligere har fagforeninger gått kraftig ut mot lederbonusene.

Sakene føyer seg inn i en lang rekke omdømmekriser for flyselskapet, mener Peggy Simcic Brønn. Hun er omdømmeekspert og professor ved institutt for kommunikasjon og kultur ved Handelshøyskolen BI.

– Norwegian er i forsvarsposisjon og forsøker nå å kjempe seg ut, og denne typen utspill fra investorer hjelper ikke. Selskapet prøver nå å gjenreise integritet og tillit hos flere interessenter samtidig, men det er vanskelig, sier hun.

Brønn er enig med Thorburn i at bonuser av den typen Norwegian har utbetalt til toppsjefene kan forsvares, men er mer opptatt av hvordan det oppfattes eksternt.

– Folk flest kan få inntrykk av selskapet ut ifra hva de leser i media, så kompliserte beslutningsprosesser internt kan bli oppfattet på en helt annen måte ute blant folk. Dette er nok en omdømmekrise for Norwegian, mener Brønn, og legger til:

– Kaster selskapet under bussen

– Investorene vil bevare eget omdømme her også, de vil ikke at det skal se ut som de har gitt grønt lys. De kaster selskapet under bussen, supplerer Brønn.

Samtidig stiller Brønn seg tvilende til beslutningsprosessene internt i Norwegian, og peker på at «slike omdømmekriser kan få økonomiske konsekvenser for selskapet» og at Norwegian «nå må bruke mye tid og ressurser på å gjenreise eget rykte», og retter følgende spørsmål mot Norwegian:

– Jeg lurer på hvordan de klarer å komme så dårlig ut i media. Er det ingen som leker djevelens advokat der?

Peggy Simcic Brønn er professor ved Institutt for kommunikasjon og kultur ved Handelshøyskolen BI. Vis mer byoutline Handelshøyskolen BI

I mai ble det vedtatt at Jacob Schram og Geir Karlsen skulle få 11 millioner kroner hver mot at de ikke forlot Norwegian da selskapet var under rekonstruksjon. I tillegg fikk de andre konserndirektørene i selskapet 8 millioner kroner i bonus – i alt 30 millioner kroner.

– Det er ren symbolikk, og for lite penger til at det har noe å si i det store og det hele. En kostnadspost på 11 millioner kroner er relativt liten for et slikt selskap, den ligger inne i budsjettet og har ingen betydelig effekt, mener finansprofessor Thorburn.

Hun mener bonusene «ikke er der skoen trykker».

– Det hadde utgjort en svært lav prosentandel dersom Norwegian hadde tilbakeholdt bonusene og øremerket midlene tilbakebetaling av flybilletter til kundene, bemerker hun.