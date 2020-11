Positivt overrasket over finansministervalg: – Pådriver for solid krisepakke

Valget av tidligere sentralbanksjef Janet Yellen som kommende finansminister i USA øker forventningene til den kommende krisepakken, og lover godt for samarbeidet med Fed, tror sjeføkonom og tidligere visesentralbanksjef.

Valget av tidligere sentralbanksjef Janet Yellen som kommende finansminister tas godt imot. Yellen har blant annet tatt til orde for at en solid krisepakke må komme raskt. Vis mer byoutline BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Publisert: Publisert: 24. november 2020 18:41

Mandag kveld avslørte amerikanske medier at Joe Biden vil velge tidligere sentralbanksjef Janet Yellen som finansminister. Det blir i så fall USAs første kvinne på den posten.

– Da hun var sentralbanksjef var hun ansett å være en due, det vil si tilhenger av en ekspansiv politikk. Jeg tror hun vil være det også som finansminister, sier sjeføkonom Kari Due-Andresen til E24.

Å føre en ekspansiv politikk betyr at man ønsker å bruke penger og/eller å holde rentene lave for å stimulere økonomien til vekst.

Sjeføkonomen er ellers glad for at man får en så erfaren person, som også kan bedre samarbeidet med sentralbanken (Fed).

– Hun føyer seg inn i rekken av høyt kvalifiserte og kompetente folk som Biden har valgt. Det blir en kjærkommen kontrast til det vi har hatt så langt, sier hun.

Sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken. Vis mer byoutline Foto: Cicilie S. Andersen/E24

Solid krisepakke

Det er enighet om at det trengs en redningspakke for å holde USA i gang i coronakrisen, men Demokratene og Republikanerne har foreløpig ikke klart å enes om hvor mye eller hvordan pakken skal innrettes.

Demokratene har foreslått en pakke på 2,2 billioner dollar (20 tusen milliarder kroner), mens Republikanerne ikke har ønsket å bruke mer enn 500 milliarder dollar, ifølge CNBC.

– Yellen har tatt til orde for at den bør komme så fort som mulig, for jo lenger man venter desto verre blir det med høy arbeidsledighet og husholdninger som sliter. Hun har vært en pådriver for en solid stimulipakke, så hun passer veldig fint inn i det programmet Biden og Harris har kjørt, der de vil stimulere til økt økonomisk aktivitet når de tar over, sier Due-Andresen.

Hun påpeker også at Yellen er utrolig erfaren og gjorde en solid jobb da hun var sentralbanksjef i perioden 2014 til 2018. Denne tiden kan til en viss grad sammenlignes med den kommende tiden, ved at man kommer fra en situasjon med lave renter med fokus på å få veksten opp.

– Hun er godt kjent med hvordan sentralbanken ser på verden, og samarbeidet mellom finanspolitikk og pengepolitikk vil antagelig gå ganske friksjonsfritt.

Det kan man ikke si om forholdet mellom Donald Trump og den nåværende sentralbanksjefen Jerome Powell.

Flere ganger det siste året har Trump åpenlyst gitt uttrykk for sin misnøye, og forsøkt å kommandere sentralbanksjefen til å kutte renten. Renten er nå kuttet til null.

Yellen og gjelden

Biden-administrasjonen er ventet å øke den rekordhøye gjelden til USA, ved å bruke mer penger på å få opp den økonomiske veksten.

– Det som kan komme til å begrense Yellen og Biden er hvordan sammensetningen i kongressen blir. Det kan hende at mye av stimulien kan bli bremset av det amerikanske senatet, hvis Republikanerne får flertall der, sier Due-Andresen.

Hun tror nok at Yellen legger opp til å øke gjelden, i hvert fall på kort sikt, men at dette foreløpig ikke er et problem.

– Verden har vært villig til å låne billig til USA, så det er en god situasjon for USA å låne i. Amerikanske statsgjeld er ansett å være den tryggeste, og det vil den fortsatt være.

Sjeføkonomen tror for øvrig at Bidens lag av høyt kompetente folk vil bedre samarbeidsklimaet mellom USA og resten av verden, noe som kan gi bedre vekstvilkår for verdensøkonomien.

Tidligere visesentralbanksjef Egil Matsen, nå daglig leder for Forte Fondsforvaltning. Vis mer byoutline Vidar Ruud / NTB

Positivt overrasket

Egil Matsen var Norges visesentralbanksjef fra 2016, og var dermed virksom på samme tid som Yellen. I slutten av fjoråret meldte han at han sluttet i stillingen, og nå er han daglig leder i Forte Fondsforvaltning.

– Valget av Yellen var en positiv overraskelse, sier han til E24.

Matsen tror det er en stor fordel med bakgrunn fra Fed slik situasjonen er nå.

– Det er bekymringsfullt at det er åpen uenighet om å videreføre tiltak, sier han videre.

Her viser han til den sittende finansministeren Steven Mnuchins tilbaketrekking av Feds kriselån i forrige uke, som Fed reagerte svært negativt på.

– Med bakgrunn fra Fed, så er det grunn til å tro at samarbeidet vil gå bra. Det er riktig tidspunkt og hun er en av verdens mest anerkjente «policymakers» (beslutningstagere).

Han legger også vekt på hennes praktiske erfaring med lave renter og vekst langt under potensialet over lang tid. I tillegg rakk hun å heve renten noen ganger i løpet av sin Fed-periode.

– Så det er ikke noe tvil om at hun ville bruke virkemidlene hun har til rådighet, sier han.

Vil bruke virkemidlene

Matsen tror imidlertid at selve presidentskiftet har mer å si for krisepakken enn at det ble akkurat Yellen som finansminister.

– Det blir spennende å se hva som er mulig å gjennom i Kongressen, sier Matsen.

Matsen mener det er all grunn til å tro at Yellen ønsker en svært ekspansiv finanspolitikk fremover, noe som også vil medføre økt gjeld.

– Hvor bærekraftig det er lenger frem er mer usikkert. Det ser ikke ut som finansmarkedene foreløpig er bekymret for det, så det er ikke et stort problem for øyeblikket.

