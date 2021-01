32.000 Santander-kunder rammet av rentetrøbbel

Tekniske problemer har ført til at tusenvis av kunder i Santander Consumer Bank ikke fikk utbetalt rentene ved nyttår. Tolv dager ut i det nye året bekrefter banken at «feilen nå er løst».

Problemer knyttet til rentekalkulering og postering for desember, har gjort at utbetalingen av renter fra Santander Consumer Bank har latt vente på seg.

Omtrent 32.000 av bankens kunder, bekrefter bankens nordiske kommunikasjonsdirektør Eskil Pedersen i en e-post til E24 tirsdag morgen.

– Jeg kan bekrefte at vi har hatt tekniske utfordringer som har gjort at en andel kunder ikke har fått kreditert renter for desember på sin sparekonto, skriver Pedersen.

– Vi beklager feilen på det sterkeste.

Han forklarer at det har blitt jobbet kontinuerlig med problemene sammen med bankens leverandør for å løse problemet.

– Feilen er nå løst. Alle kontoene har fått postert rentene sine per 31. desember 2020, skriver Pedersen.

Kommunikasjonsdirektøren har ikke besvart E24s spørsmål om hvor store beløp som har blitt forsinket som følge av problemene.

