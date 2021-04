Seadrill lander milliardkontrakt med Equinor

Fireårskontrakten har en anslått verdi på omtrent 3,1 milliarder kroner.

Seadrill lander milliardkontrakt med Equinor. Vis mer byoutline Luis Enrique Ascui/Reuters

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Equinor skal de neste fire årene bruke Seadrill sitt boreskip West Saturn på Bacalhau feltet i Brasil, ifølge en børsmelding.

Totalt er verdien på den faste delen av kontrakten på omtrent 380 millioner dollar, som tilsvarer omtrent 3,1 milliarder kroner med dagens kurs. Den totale verdien beror på den endelige investeringsbeslutningen som skal tas av de samarbeidende partene på feltet, ifølge meldingen.

– Denne forsterkingen av vårt allerede langvarige forhold til Equinor er en bekreftelse til erfaringen og konsekvent fortreffelige operasjoner fra våre team. De planlagte oppgraderingene på West Saturn er nøkkelutvikling som vil forbedre effektiviteten på boringen og redusere miljøfotavtrykket til Seadrill og kundene, sier administrerende direktør i Seadrill, Stuart Jackson, i meldingen.

Tapte milliarder i fjor

I mars kom fasiten for Seadrills siste halvår i fjor. Den viste et tap på nær 25 milliarder. Hele fjoråret endte dermed i minus for det John Fredriksen-kontrollerte riggselskapet.

I forbindelse med rapporten skrev selskapet at de fortsetter å ta grep for å opprettholde likviditeten i selskapet.

I april inngikk selskapet forlik med datterselskapet Seadrill Partners. To måneder før hadde selskapet søkt konkursbeskyttelse for Seadrill og datterselskaper i Texas, for andre gang på fire år.

