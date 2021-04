Coinbase skyter opp på børs: Bikket 100 milliarder dollar i markedsverdi

Kryptobørsen verdsettes høyere enn selskapene bak Nasdaq-børsen, Oslo Børs og New York Stock Exchange – til sammen.

VEKST: Kryptobørsen Coinbase børsnoteres onsdag. Selskapet har hatt en voldsom vekst i omsetning og lønnsomhet i det siste. Vis mer byoutline Dado Ruvic / Reuters

Prisen på den mest kjente kryptovalutaen, bitcoin, har mer enn doblet så langt i år.

Tirsdag ettermiddag krøp den til historiske høyder med en pris på over 530.000 kroner for én bitcoin, og onsdag fortsetter den å stige.

I dag var det duket for nok en historisk hendelse når kryptobørsen Coinbase gikk på børs. Selskapet er det første som kun baserer seg på kryptovaluta til å gå på børs i USA.

Nasdaq satt verdien til 250 dollar per aksje, melder Wall Street Journal. Det medfører at selskapet var verdsatt til nærmere 65 milliarder dollar, noe som tilsvarer nesten 550 milliarder kroner omregnet etter dagens kurs.

Like etter Coinbase traff børsen ble derimot aksjen handlet for over 400 dollar aksjen.

Det verdsetter selskapet til over 100 milliarder dollar, og gjør kryptobørsen større enn selskapene bak Nasdaq-børsen, New York Stock Exchange og Oslo Børs – til sammen.

Verdien på selskapet i dag tilsvarer 840 milliarder kroner.

Selskapet Nasdaq er verdsatt til 25 milliarder dollar, mens Intercontinental Exchange (selskapet bak New York Stock Exchange) er verdsatt til 66 milliarder dollar. Euronext, som står bak Oslo Børs og noen andre børser i Europa, er verdsatt til 6 milliarder dollar.

Børssjef blant verdens rikeste

Så sent som for to år siden var Coinbase kun verdsatt til åtte milliarder dollar.

Det kunne Coinbase sjef Brian Armstrong nyte godt av, med sin 20 prosent eierandel av selskapet.

Med dagens børsnotering og pris som skjøt til himmelen inngår Armstrong som en av verdens 100 rikeste mennesker.

Ifølge Forbes’ liste over verdens rikeste vil Coinbase-sjefen havne på cirka 85. plass, med sine litt over 20 milliarder dollar i Coinbase. Eventuelle andre verdier han sitter på kan gjøre at han rangerer enda høyere.

Armstrong grunnla Coinbase i 2012.

Brian Armstrong, toppsjef i Coinbase, tar selskapet på børs etter kraftig vekst. Vis mer byoutline JASON HENRY / NYTNS

Mangedoblet omsetning

Coinbases forretningsmodell er i stor grad bygget på kryptovalutaene bitcoin og ethereum, og følger dermed utviklingen i disse valutaene.

Prisen på både bitcoin og ethereum har hatt en astronomisk fart det siste året med en økning på mer enn 800 og 1300 prosent.

Som følge av dette har kryptoveksleren nidoblet sin omsetning, ifølge CNBC.

Her kan du se kursene.

Med dagens verdsettelse kan Coinbase bli en av de 85 mest verdifulle selskapene i USA, skriver samme kilde.

Ekspert: - Vanskelig å verdivurdere selskapet

Flere eksperter er imidlertid usikre på verdsettelsen av selskapet, og mener verdsettelsen er like komplisert som for helt nyoppstartede selskaper - selv om Coinbase er et ni år gammelt selskap.

– Det er vanskelig å verdsette hurtigvoksende selskaper allerede, men dette er langt mer kompleks enn vanlig, forteller Natalie Hwang i investeringsselskapet Apeira Capital til CNBC.

Årsaken er at den underliggende verdien til selskapet er «uforutsigbar» og vanskelig å beregne ved hjelp av tradisjonelle metoder.

Over 96 prosent av selskapets omsetning skyldes transaksjonskostnader og handelsavgifter, skriver Financial Times.

Det kan bli et problem for selskapet, mener ekspert.

– Det er umulig å se for seg at private investorer skal fortsette å betale avgifter like høye, om ikke høyere, som de finansielle institusjonene, sier Dave Weisberger i CoinRoutes.

