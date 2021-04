Konkurransetilsynet om bankfusjon: – Undersøker om det vil skade konkurransen

Etter nyheten om at DNB ønsker å kjøpe opp Sbanken peker analytikerne mot ett mulig hinder før transaksjonen eventuelt kan gjennomføres: Konkurransetilsynet.

Avdelingsleder Gjermund Nese i Konkurransetilsynet.

Torsdag morgen kom nyheten om at DNB vil kjøpe opp Sbanken for 11,1 milliarder kroner. Analytiker Vegard Toverud i Pareto Securities forventer at transaksjonen vil gjennomføres, og tror ikke det kommer noen høyere motbud.

– Vi forventer at mange av aksjonærene aksepterer tilbudet. Tilbudet må godkjennes av flere myndigheter, sier han.

Han mener Konkurransetilsynet vil bli hovedhinderet.

Også analytiker Geir Kristiansen i Nordic Credit Rating sier det ikke er gitt at DNB får lov til å kjøpe Sbanken.

– Jeg synes kanskje det er litt overraskende. DNB er store i det norske markedet, og det er ikke gitt at DNB får lov til å kjøpe Sbanken, sier han.

Konkurransetilsynet er involvert

DNB lister en rekke vilkår for oppkjøpet, blant annet at banken får kjøpe mer enn 90 prosent av aksjene i Sbanken. I tillegg behøves godkjennelser fra myndigheter som Finanstilsynet, Finansdepartementet og Konkurransetilsynet, ifølge børsmeldingen.

Avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet sier han var orientert om at meldingen ville komme i dag, og forklarer at de har avtalt et møte med de to selskapene hvor transaksjonen skal legges frem.

– Det vi ser etter er om dette vil skade konkurransen, dersom det gjør det har vi anledning til å stanse oppkjøpet, sier Nese.

Renter i fokus

Når Konkurransetilsynet vurderer fusjoner, er de knyttet opp til om konkurransen skades eller går utover forbrukeren. Eksempler på dette er om produktet blir dårligere og prisen går opp.

– I bankmarkedet er det naturlig å gjøre en vurdering på om det kan bli høyere renter, sier Nese, som uttaler seg på generelt grunnlag i bankmarkedet og ikke i tilfellet om DNB og Sbanken.

Etter møtet mellom Konkurransetilsynet og de to partene, har tilsynet 25 virkedager på å gjøre sin første vurdering av transaksjonen.

Dersom de ser at det skader konkurransen til ulempe for forbrukerne har de anledning til å stanse oppkjøpet, og gå inn i en ny fase. Da kan partene komme med tiltak for å justere dette.

Konkurransetilsynet er i kontakt med Sbanken og DNB.

Huseierne i mot sammenslåing

– Vi har i dag et bankmarked i Norge som er uoversiktlig og preget av dårlig konkurranse. Hvis DNB får kjøpe opp Sbanken mister vi en viktig utfordreraktør i markedet, sier Huseiernes generalsekretær Morten Andreas Meyer i en melding.

Han mener det først og fremst vil gå dårligere konkurranse for norske forbrukere, og de forventer at konkurransemyndighetene kommer på banen i saken.

I Huseiernes månedlige rentebarometer ligger Sbanken kontinuerlig på topp 15. DNB er dessverre langt unna toppen:

- Rentekostnadene utgjorde 41 prosent av boligeiernes samlede bokostnader i 2019, viser Huseiernes bokostnadsindeks for 2020. Derfor er det viktig at vi har større utfordreraktører. At Norges største bank kjøper opp en konkurrent gir ikke økt konkurranse, sier han.

Finansforbundet positive

Finansforbundet sier i en melding at de er positive til DNBs ønske om å kjøpe opp Sbanken.

– Vi ser på dette som en styrking av det norske bankvesenet. Norsk finansnæring konkurrer med store internasjonale finanskonsern. Da er det positivt at vi kan styrke kompetansemiljøene i Norge for å sikre vår posisjon og levere enda bedre kundeopplevelser, sier forbundsleder Vigdis Mathisen i en kommentar.

Finansforbundet registrerer at nedbemanninger ikke er tema i de foreløpige meldingene som er kommet i dag.