Børsknekk for norske elbilladere i mai: Spetalen med fulltreff

Zaptec har falt over 20 prosent på børs etter at Øystein Stray Spetalens veddemål mot Stavanger-selskapet ble kjent for under to uker siden.

Øystein Stray Spetalen er mest kjent for å pengene sine plassert i banken, men har det siste året dukket opp på aksjonærlistene i flere selskaper – blant annet som såkalt hjørnesteinsinvestor. Han har tjent godt på å selge seg kjapt ut etter heftige kursoppganger, har E24 tidligere omtalt. Vis mer byoutline Mattis Sandblad

Publisert: Oppdatert i dag 11:41

Norske investorer er sjeldent å se på Finanstilsynets register over shortposisjoner, et veddemål på kursfall i aksjer, i Oslo Børs-selskaper, men investor Øystein Stray Spetalen har det siste året dukket opp flere ganger.

Sist ut var i Zaptec, som driver med produksjon av elbilladere, 6. mai i år. Det var dagen før Euronext Growth-selskapet leverte tall for årets første kvartal, som viste et resultat etter skatt på minus 6,4 millioner kroner.

Rapporten sendte Zaptec-aksjen ned rundt fire prosent og siden har den fortsatt nedover til et fall på i overkant av 20 prosent ved børsslutt fredag 14. mai. Utviklingen har gitt Spetalens heleide investeringsselskap, Tycoon Industrier, en papirgevinst på rundt syv millioner kroner i perioden.

Markedsverdien til Stavanger-baserte Zaptec er på tre milliarder kroner. Aksjen var en av fjorårets vinnere med en massiv oppgang, men siden årsskiftet er den ned rundt ti prosent.

Spetalen har for øyeblikket også en shortposisjon i hydrogenselskapet Hydrogenpro, der han ligger inne med en papirgevinst. I fjor hadde investoren også et veddemål gående mot tankrederiet Frontline, men har siden dekket inn.

Finanstilsynets lister viser kun shortposisjoner på over 0,5 prosent av et selskaps utestående aksjer. Spetalens beholdning er på 0,93 prosent og det er mulig at han vært short også før han dukket opp i oversikten.

Dette er shortsalg: Når en investor selger aksjer «short» – selges i realiteten aksjer en ikke har.

Normalt gjør man samtidig en avtale med en annen aksjeeier om å «låne» et antall aksjer, slik at kjøperen er garantert å få aksjene levert.

Formålet med slikt shortsalg er å tjene penger på at aksjen faller i verdi, innen utlåneren av aksjer vil ha aksjer tilbake.

Shortselgeren må imidlertid betale en kompensasjon til den opprinnelige eieren – en slags leie. Vis mer vg-expand-down

