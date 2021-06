Småinvestorer kaster seg over Norwegian-aksjen igjen: – Har kommet som en kule

Flyaksjen var blant de mest kjøpte hos nettmegleren Nordnet i mai. Også DNB Markets melder om høy aktivitet etter at Norwegian er ute av konkursbeskyttelse og aksjeantallet er mangedoblet.

POPULÆR BLANT PRIVATINVESTORER: Norwegian-aksjen er mye handlet på Oslo Børs de siste dagene.

Etter at handelen har ligget i dvale, har privatinvestorer igjen fått øynene opp for flyaksjen, ifølge investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet.

Privatpersoner som handlet gjennom nettmegleren, kjøpte aksjen for 53 millioner kroner mer enn de solgte den for i mai. 42 millioner av dette nettokjøpet skjedde i forrige uke.

Det viser tall fra Nordnet, som tar for seg handelen til og med fredag før helgen.

Aksjen ligger dermed an til å bli den tredje mest kjøpte hos nettmegleren forrige måned, ifølge Johannesen.

– Den har kommet som en kule i løpet av den uken, sier han.

På Oslo Børs har handelen økt kraftig i Norwegian-aksjen. Mandag var den nest mest omsatt, foran handelsfavoritten Nel - kun slått av Børsens største selskap Equinor.

Mads Johannesen, investeringsøkonom i Nordnet. Vis mer byoutline Nordnet

Flyselskapet markerte onsdag at det var ute av konkursbeskyttelsen med friske milliarder på bok.

Selskapet søkte om rettens beskyttelse i fjor høst for å få rom til å sy sammen en redningspakke og har vært gjennom en omfattende prosess i domstoler i Irland og Norge.

Samtidig kom 659 millioner nye aksjer i handel, som ga en mangedobling av aksjeantallet.

Det resulterte i en halvering av aksjekursen torsdag, som også var dagen da Nordnet registrerte de fleste aksjekjøpene.

På handelstoppen

Også andre aktører registrerer mye handel:

– Vi har sett at det har vært veldig høy aktivitet i aksjen. Det er den aksjen vi har hatt mest handler i blant enkeltaksjene, sier Bård Kittelsrud, sjef for DNB Markets' aksjehandelsløsning, til E24.

Han forteller at privatkundene har handlet Norwegian-aksjer for 140 millioner kroner de siste dagene, mens de har nettokjøpt for 45 millioner.

Mandag steg Norwegian-aksjen over 11 prosent, mens konkurrenten Flyr var opp 4,16 prosent, etter helgens nyheter om at Wizz Air skroter innenrikssatsingen i Norge. Det siste året er Norwegian-aksjen fortsatt ned nesten 94 prosent.

Ifølge Johannesen er 30.000 Nordnet-kunder i Norge Norwegian-aksjonærer, mens tallet for hele Norden er 65.000.

Den svenske konkurrenten, nettmegleren Avanza, oppgir på sine sider at over 60.000 kunder er Norwegian-aksjonærer.

Nordnet-økonomen sier det er et mønster hvor handelen øker i forbindelse med kapitalinnhentinger i Norwegian.

– Rundt emisjonsprosesser, som vi har hatt en del av i Norwegian de siste par årene, har man sett at volumet har tatt seg betraktelig opp. Slik sett er dette helt etter boken.

Norwegian har i flere omganger hentet ny kapital de siste årene, hvorav to ganger under pandemien som har rammet hele flybransjen hardt.

Store investorer satset milliarder

I den siste kriseemisjonen har store investorer satset til sammen flere milliarder kroner.

John Fredriksen-selskapet Geveran Trading deltok med 875 millioner kroner og flagget en eierandel på nesten 20 prosent, mens selskapet Sundt til rederarvingene Helene og Christian Sundt, satset 775 millioner kroner.

DNB og Nordeas fond kom inn på eiersiden, det samme gjorde selskapet Ludvig Lorentzen, mens Folketrygdfondet økte sin posisjon. DNB-fondene har allerede solgt litt av beholdningen, ifølge en melding før helgen.

Også Norwegian-gründer Bjørn Kjos har dukket opp på aksjonærlisten.

– Det har egentlig vært eierløst siden Kjos ga seg. Nå er det blitt en litt bedre eierstruktur, sier Johannesen.