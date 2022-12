Oljefondet vil stemme mot selskaper som ikke har et nullutslippsmål

Nikolai Tangen sier Oljefondet nå vil si tydelig fra når de ser lederlønninger ute av kontroll.

Oljefondsjef Nikolai Tangen talte på et FT-arrangement onsdag. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.

Selskaper hvor Oljefondet har stemmerett vil få høre det fremover, dersom de ikke har klart å sette seg et nullutslippsmål eller overbetaler lederne sine.

Det sa oljefondsjef Nikolai Tangen under et arrangement i regi av Financial Times onsdag.

Under den digitale konferansen Global Boardroom kunne tilhørerne få med seg at Oljefondet vil bli mer aggressive på miljø-, sosiale- og forretningsetiske forhold (ESG).

– Ja, vi kan bli mer bestemte og jeg tror vi vil bli det. Vi kan stemme mer imot selskaper hvor vi har andre forventninger om hvordan de skal oppføre seg, sa Tangen under arrangementet, ifølge avisen.

Uttalelsene kommer dager før Oljefondet skal lansere sin neste treårs-strategi. Tangen gjorde det samtidig klart at han ikke har noe til overs for visse lederlønninger.

– Lederlønninger og grådigheten i selskapene har nådd et usunt nivå, sa oljefondsjefen.

Og det er ikke første gang Tangen uttaler seg i negative ordelag om høye lønninger i toppene.

Fondet, som i snitt eier 1,5 prosent av alle børsnoterte selskaper i verden, stemte blant annet mot høye lederlønninger på Intels generalforsamling i mai.

Det samme gjorde de på Apples generalforsamling i mars, der lønnspakken til sjefen i 2021 var beregnet til mellom 91 millioner og 135 millioner dollar.

– Vi har jo sett at dette har eksplodert, spesielt i USA. Og investorene har ikke brukt mye tid på dette, til tross for at det jo faktisk egentlig «stjeler» penger fra aksjonærene, i enkelte tilfeller, sa Tangen til E24-podden i mai i år.