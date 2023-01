Otovo mer enn doblet omsetningen – henter penger

Otovo mer enn doblet inntektene i fjerde kvartal, og henter inn kapital og sikrer milliardfinansiering. – Vil gjøre det mulig for oss å bygge 12.500 solcelleanlegg i Europa, sier Otovo-sjef Andreas Thorsheim.

Otovo-ansatte installerer solcellepaneler i Algete utenfor Madrid i Spania.

Otovo fikk en samlet omsetning på 205 millioner kroner i fjerde kvartal i fjor, opp fra 99,3 millioner i samme kvartal året før, viser ferske kvartalstall onsdag.

Solcelleinstallatøren melder samtidig om ny finansiering på totalt 1,3 milliarder kroner i form av en emisjon og nye lån.

Selskapets resultat etter skatt ble på minus 96 millioner kroner i fjerde kvartal, fra minus 37 millioner kroner på samme tid året før.

Årsaken til at tapet økte er blant annet at virksomheten har vært under utvidelse, skriver Otovo i kvartalsrapporten. Selskapet har de siste årene utvidet virksomheten til en rekke land i Europa.

Selskapet melder om at det gjennomførte 2.205 installasjoner av solceller i kvartalet, fra 1.209 installasjoner i samme kvartal året før.

For hele 2022 ble Otovos resultat på minus 309 millioner kroner, mens resultatet året før var på minus 153 millioner kroner.

Sikrer milliardfinansiering

Otovo henter inn 200 millioner i fersk kapital, garantert av selskapets største aksjonær AxSol AB.

Statlige Nysnø Klimainvesteringer, Agder Energi Invest og OBOS vil være med på å tilføre kapital sammen med AxSol AB. Aksjene skal utstedes til 19,88 kroner per aksje. Otovo-aksjen hadde en sluttkurs på 19,70 kroner tirsdag, ifølge Infront.

Otovo sikrer seg i tillegg ny finansiering på 100 millioner euro (om lag 1,1 milliarder kroner), i form av 50 millioner euro fra DNB og tilsvarende beløp fra Sparebank1 SR-Bank.

Lånene er knyttet til selskapets abonnementsvirksomhet, hvor kunder i Europa tilbys solcelleanlegg på nedbetaling. Med denne finansieringen skal Otovo kunne installere totalt 12.500 solcelleanlegg til nedbetaling i Europa.

Når finansieringen er fullt utnyttet, vil Otovos abonnementsvirksomhet ha en verdi på to milliarder kroner og utgjøre en samlet kapasitet innen solkraft og batterier på 80 til 105 megawatt, opplyser selskapet.

– Et betydelig beløp

– Her sikrer vi en finansieringspakke på 1,3 milliarder kroner. Det er et betydelig beløp som vil gjøre det mulig for oss å bygge 12.500 solcelleanlegg i Europa, sier Otovo-sjef Andreas Thorsheim til E24.

Selskapet har i dag 3.000 solcelleanlegg gjennom sin abonnementstjeneste. Med den nye finansieringen kan selskapet firedoble antallet anlegget som tilbys gjennom denne ordningen.

– Dette er en abonnementstjeneste hvor huseierne får bygd solceller på taket og betaler et visst beløp per måned. Det kan minne om leasing av bil. Dette er fryktelig populært i tider med høye strømpriser i Europa. Nå slipper de å bla opp hele beløpet for et anlegg, men kan betale det ned over tid.

Finansieringen som nå er på plass er syv ganger større enn den gjeldsfasilitet Otovo hadde fra tidligere, og det gir nye muligheter, påpeker Otovo-sjefen.

– Vi vil nå bygge solcelleanlegg for 1,3 milliarder med denne finansieringspakken, og er veldig glade over å få dette på plass fra DNB og Sparebank1 SR-Bank. Dette er en kapitaltung tjeneste, og vi bygger opp store fornybare verdier i Europa, sier Thorsheim.

Andreas Thorsheim er administrerende direktør i og grunder av solcelleselskapet Otovo.

Satser sol i Sveits

Otovo har i det siste etablert seg i en rekke nye europeiske land, inkludert Nederland, Sveits og Belgia.

I fjor etablerte selskapet seg blant annet i Storbritannia, Portugal og Østerrike.

Nå er selskapet aktivt i totalt 13 europeiske land.