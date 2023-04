XXL fikk et resultat før skatt på minus 284 millioner i første kvartal

XXL-resultatet ble tynget av store kampanjer for å kvitte seg med varer på lager.

XXL venter å være tilbake til et normalt nivå på varelageret i andre kvartal.

XXL hadde inntekter på 1,984 milliarder kroner i første kvartal, opp fra 1,865 milliarder i samme periode i fjor.

Driftsresultatet (ebit) kom på minus 45 millioner kroner, mens resultatet før skatt kom på negative 284 millioner kroner.

Basert på snittet av seks analytikeres estimater, hentet inn på forhånd av Bloomberg, var det ventet en omsetning på 1,91 milliarder kroner i kvartalet.

De ventet et driftsresultat på minus 57 millioner kroner og et resultat før skatt på minus 282,5 millioner kroner.

Kontroll på varelageret

XXL skriver i kvartalsrapporten at de fortsetter å oppleve lavere etterspørsel etter sportsutstyr, noe som har ført til stor tilbudsaktivitet for å kvitte seg med varer på lager. Det har de langt på vei lykkes med, sier midlertidig konsernsjef Stein Eriksen.

– XXL er sannsynligvis den første sportskjeden i Norden som kommer tilbake til et normalt varelager.

Midlertidig konsernsjef Stein Eriksen har nok en gang foretatt «brannsalg» av XXL.

Varelageret ble redusert med 155 millioner kroner fra forrige kvartal og ligger nå på 2,173 milliarder kroner. I andre kvartal vil selskapet være på et normalt varelagernivå, beregner XXL.

Det vil dermed ikke være behov for like omfattende kampanjer fremover, sier Eriksen.

Lavere marginer

Ifølge konsernsjefen har XXL lykkes med å vinne tilbake markedsandeler.

– Vi har inntektsvekst i et vanskelig marked og har tatt markedsandeler i Norge, Sverige og Finland.

I Norge falt salget av sportsutstyr med 1,2 prosent i januar og februar, ifølge SSB. Sammenlignbare tall for XXL var på 4,2 prosent, ifølge XXL.

Veksten har samtidig skjedd på bekostning av lavere marginer som følge av nedprisede varer, poengterer Eriksen.

Han vil snart gå tilbake til rollen som finansdirektør, når svenske Freddy Sobin tiltrer som konsernsjef i XXL.

Kollaps på børs

XXL har lidd på børs den siste tiden. Markedsverdien er redusert med rundt 80 prosent det siste året og nesten 50 prosent bare i år.

Forrige kvartalsrapport var en gedigen skuffelse, til tross for at selskapet allerede før jul varslet dårligere resultater.

Konsernet gikk flere hundre millioner kroner i minus på driften og fikk resultatet i tillegg tynget av nedskrivninger på varelageret.

For en måned siden slapp meglerhuset Sparebank 1 Markets en analyse som argumenterte for at XXL kan trenge å hente opptil en milliard kroner i egenkapital.

De mener at sportskjedens «aggressive brannsalg» av varelageret ikke er en langsiktig løsning på problemet.

Ifølge Bloomberg er det syv analytikere som følger XXL-aksjen. Ingen av dem anbefaler kjøp, mens fem anbefaler salg.