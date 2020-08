Equinor stiger etter bytte av toppsjef

Det er en positiv start på uken for Oslo Børs, hvor Equinor og Norwegian står i fokus.

Publisert: Oppdatert: 10. august 2020 10:23 , Publisert: 10. august 2020 09:11

Hovedindeksen stiger 0,29 prosent til 857,14 poeng etter rundt seks minutters handel.

Mandagens store nyhet er at Equinor-sjef Eldar Sætre går av etter seks år i sjefsstolen. Han forlater stillingen 2. november, og vil bli etterfulgt av konserndirektør for teknologi, prosjekter og boring, Anders Opedal.

Oljekjempens aksje er den mest omsatte i tidlig handel, og stiger 1,32 prosent etter nyheten.

Norwegian på sin side tiltrekker seg oppmerksomhet i forbindelse med at mer enn 905 millioner nye aksjer gjøres tilgjengelig for handel.

Flyselskapets aksje faller rundt åtte prosent etter at aksjen i tidlig handel ble omsatt ned mer enn 17 prosent.

De nye aksjene gjøres tilgjengelig etter at selskapet gjennom sommeren i flere omganger har konvertert gjeld til aksjer. Dette er den første av tre runder i høst hvor en tredjedel av de konverterte aksjene blir åpnet for handel.

Også Borr Drilling har på morgenkvisten varslet at det får ny toppsjef. Her kommer Patrick Schorn inn som ny administrerende direktør. Avtroppende toppsjef, Svend Anton Maier, blir værende i selskapet som rådgiver for den nye sjefen. Borr Drilling-aksjen stiger 5,59 prosent etter noen minutters handel.

Oljeprisen faller 0,04 prosent på morgenkvisten til 44,60 dollar fatet. Det er en oppgang på rundt 20 cent fra Oslo Børs stengte før helgen.

Det kan samtidig nevnes at de asiatiske børsene peker forsiktig nedover på morgenkvisten. Det skjer etter at den brede S&P 500-indeksen på Wall Street stengte svakt oppover fredag kveld.

