Olsen om smøretur-anklager: – Det er jo sterke ord

Sentralbanksjef Øystein Olsen avviser at Oljefondets nye sjefs USA-tur med flere samfunnstopper var en smøretur. – Det er jo sterke ord, sier han til NRK.

Publisert: Publisert: 20. april 2020 08:57

VG skrev i helgen at Oljefondets nye sjef Nicolai Tangen i november hadde et tre dager langt arrangement i Philadelphia, hvor han dekket privatfly, hotell, mat og drikke for mange av de 130 deltakerne.

Flere samfunnstopper var med på arrangementet, som regjeringsadvokat Fredrik Sejersted, avtroppende oljefondsjef Yngve Slyngstad og statsråd Torbjørn Røe Isaksen.

– Vi krever full granskning av det som fremstår som århundrets smøretur. Det er noe suspekt med denne typen arrangement der finanseliten kjøper seg nettverk på lukkede seminar, sa Fellesforbundets leder Jørn Eggum til VG i helgen.

– Jeg betviler ikke at seminaret var omfattende og fantastisk. Poenget er all påspanderingen, sa Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til VG i helgen.

Mandag avviser sentralbanksjef Øystein Olsen at det er snakk om en smøretur, i et intervju i NRK-programmet Politisk Kvarter.

– Det er jo sterke ord. Det går an å forstå at den typen reise, opphold eller tur vekker oppmerksomhet. Men når det gjelder koblingen til ansettelsen av Nicolai Tangen, da er det veldig godt for meg å vite sannheten, sier Olsen til NRK.

– Det er og var absolutt ingen kobling mellom den turen når det gjelder den prosessen og de vurderingene som ble gjort rundt ansettelsen av Nicolai Tangen, sier han.

Sentralbanksjefen påpeker at Oljefondets avtroppende leder Yngve Slyngstad ikke har hatt noe med ansettelsesprosessen for sin etterfølger å gjøre.

Også Tangen selv har avvist at dette var en smøretur, og vist til at ingen av dem som ansatte ham var med på turen, og at USA-arrangementet var planlagt flere år i forveien.

Norges Banks representantskap, som er tilsynsorgan for sentralbanken, skal nå orienteres om bankens ansettelse av Tangen.

Det var hodejegerfirmaet Russell Reynolds som ledet prosessen med å finne alternative kandidater som sjef for Oljefondet, men Olsen vet ikke hvem som først spilte inn Tangen som kandidat.

– Nicolai Tangen, for å ta ham konkret: han ble spilt inn. Vi vet ikke av hvem og hvordan den kontakten skjer, men Nicolai Tangen er jo en størrelse og en kapasitet, og Russell Reynolds hadde åpenbart kjennskap til hans kvalifikasjoner, sier Olsen til NRK.

