Tror Musk kan få Twitter-hjelp av oppkjøpsfond: – Folk har tiltro til han

Elon Musk har sikret seg Twitter, så sant aksjonærene og myndighetene godkjenner oppkjøpet. Nå tror investeringsdirektør Robert Næss at Musk vil jakte etter bedre lønnsomhet i selskapet.

Elon Musk blir eneeier i Twitter, dersom kjøpet blir godkjent av aksjonærer og myndigheter.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 40 minutter siden

Etter halvannen uke med maktkamp mellom milliardæren Elon Musk og styret i Twitter, godkjente Twitter mandag kveld Musks bud.

Musk vil kjøpe selskapet for rundt 44 milliarder dollar, rundt 402 milliarder norske kroner med dagens kurs.

– Sammenlignet med aksjekursen i fjor er prisen ganske lav, og den er ganske moderat priset i forhold til omsetningen, sier Robert Næss, investeringsdirektør i Nordea.

– Musk har nok noen tanker om hvordan han skal få opp lønnsomheten. Musks profil er at han trolig har en smart tanke om hvordan Twitter skal få flere inntekter. Han har gjort finansielt smarte ting før, som å gjøre Tesla lønnsomt for eksempel.

Tror Musk kan få partnere

Oppkjøpet innebærer at Musk tar Twitter av børsen, og eier hele selskapet selv. Men Næss tror at han kan komme til å hente inn partnere for å hjelpe han å bære kostnadene.

– Det ville ikke forundre meg om han tar inn samarbeidspartnere.

– Hvorfor tror du det?

– Folk har tiltro til han, og at han kan få til noe. Han har lyktes i mye av det han har gjort før. Det finnes nok oppkjøpsselskaper som gjerne vil gå i kompaniskap med Musk her, og forvandle selskapet.

Oppkjøpsselskaper, ofte kalt «private equity»-fond, er selskaper som kjøper seg opp i selskaper og forsøker å forbedre bedriften og deretter selge selskapet igjen til en høyere pris.

Robert Næss tror Elon Musk vil jakte lønnsomhet i Twitter

Jubler på Twitter

Elon Musk tok til Twitter for å feire etter at oppkjøpet hans gikk igjennom:

– Jaaaa, skriver han:

– Ytringsfrihet er grunnsteinen i et fungerende demokrati, og Twitter er det digitale bytorget hvor menneskehetens fremtid debatteres, sier Musk i pressemeldingen.

Selv om Musk snakker om ytringsfrihet og demokrati, tror Næss at han også vil utvikle forretningsmodellen til Twitter.

– Han mener nok det han sier. Men jeg har jobbet så lenge i finans at det er vanskelig å tro at ambisjonen ikke er at bunnlinjen skal bli bedre, sier Næss.

– Skal et selskap overleve på lang sikt må det ha lønnsomhet, og Twitter trenger å bedre lønnsomheten sin.

Finansiert med gjeld og kontanter

Budet har blitt enstemmig godkjent av styret i Twitter, og de sier de venter at handelen er gjennomført i 2022.

Twitter skriver at Musk har sikret finansiering av oppkjøpet gjennom 25,5 milliarder dollar i lån, og 21 milliarder dollar i egenkapital.

Musk sier videre i meldingen, som han også tidligere har ytret, at selskapet har et potensial som ikke er utnyttet til sitt fulle.

– Jeg vil gjøre Twitter bedre enn noen gang ved å forbedre produktet med nye funksjonaliteter, og la algoritmene ha åpen kildekode for å øke tilliten, slå ned på boter, og forbedre identifiseringen av brukerne.