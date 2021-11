Kryptovalutaene skyter i været: Nye rekorder for bitcoin og ethereum

Bitcoin og andre kryptovalutaer nådde nye høyder i løpet av natten, og bitcoin var oppe i ny rekord på over 68.500 dollar.

Bitcoin satte enda en ny rekord i natt, da verdien passerte 68.500 dollar. Vis mer

De siste årene har kryptovalutaer gått fra å være noe relativt obskurt til å bli omfavnet av bredere grupper, inkludert en del profesjonelle investorer.

I natt steg bitcoin til 68.654 dollar, og den nest største kryptovalutaen ethereum steg til 4.825 dollar. Det er ny rekord, ifølge Reuters. Begge valutaene har mer enn doblet seg siden juni.

– Vi får en følelse av at markedet har endret seg, sier Matthew Dibb i kryptoforvalteren Stack Funds til Reuters.

Han peker på at flere større investorer og pensjonsfond nå har hoppet på kryptoboomen. Nylig godkjente amerikanske myndigheter et børshandlet fond (ETF) knyttet til bitcoin.

Reuters skriver at bekymringer for inflasjon kan ha bidratt til økt interesse for investeringer i kryptovalutaer.

Røkke-selskap kjøpte bitcoin

Også kjente norske investorer har fått øynene opp for bitcoin. Milliardær og industribygger Kjell Inge Røkke kjøpte 1.170 bitcoin i april gjennom Aker-selskapet Seetee, til en verdi av rundt 500 millioner kroner. Da var bitcoin-kursen på 50.000 dollar.

Med dagens kurs vil 1.170 bitcoin være verdt om lag 680 millioner kroner.

Også investor Øystein Stray Spetalen skal ha blitt engasjert i bitcoin, etter først å ha omtalt kryptovalutaen som «tullevaluta» på DNB Invest-konferansen. Spetalen ble i ettertid medeier i kryptobørsen Mirai Exchange, som nå heter Firi, ifølge Finansavisen.

Neste uke skal bitcoin gjennomføre sin største oppgradering på flere år, kalt Taproot. Den skal ifølge CNBC åpne nye muligheter, blant annet ved å legge til rette for kontraktsinngåelse uten behov for mellommenn.

