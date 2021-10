Petter Smedvig Hagland selger unna - kan få inntil 80 millioner

Petter Smedvig Hagland har endelig lyktes med å selge luksusleiligheten i Miami for mellom 40 og 50 millioner kroner.

Petter Smedvig Hagland, her fra Alstor-rettssaken i mars 2018, kan få inntil 80 millioner kroner Vis mer

To storsalg er allerede i boks for Petter Smedvig Hagland. Og snart kan villaen hans i Stavangers beste boligstrøk også bli solgt for 35 millioner.