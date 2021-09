SAS etablerer nytt datterselskap

I tillegg endrer flyselskapet navn på et allerede eksisterende datterselskap, skriver DN.

Flyselskapet SAS endrer navn på SAS Ireland til SAS Connect, og etablerer datterselskapet SAS Link, tidligere kjent under prosjektnavnet «SAS Midsize», skriver DN, som viser til en internmelding i SAS tirsdag.

Ifølge avisen må oppsagte piloter og kabinansatte søke jobb på nytt i disse selskapene.

Permitterte er tilbake

SAS har måtte halvere arbeidsstokken under coronapandemien, og latt rundt 5000 ansatte gå.

Pressesjef John Eckhoff i SAS påpeker imidlertid at alle permitterte SAS-ansatte nå er tilbake i jobb.

– Alle våre flyvende ansatte som har vært permittert er tilbake i sin «gamle» jobb. Dersom norske, arbeidssøkende cabin crew eller piloter ønsker, kan man selvsagt som alle andre søke på jobb i datterselskapene, sier Eckhoff til E24.

Både Connect og Link skal bemannes med mannskap som ansettes av bemanningsselskapet CAE Parc Aviation, og deretter får jobb direkte i SAS’ egne selskaper, ifølge DN.

Begge selskapene skal fylles med egne fly og mannskap stasjonert på SAS’ største knutepunkt, der København er først ut.

Fire enheter

Det danske reiselivsnettstedet CHECK-IN.dk varslet tirsdag at SAS i internmeldingen bekreftet opprettelsen av fire «produksjonsplattformer», herunder Connect og Link. Tre av dem ville være en del av SAS.

– For bedre å avspeile formålet og omfanget av hver plattform endrer SAS navnene på plattformene for å gi dem beskrivende virksomhetsnavn. Begrunnelsen bak dette er for å fremheve at alle plattformene har komplementære roller og er avgjørende for SAS’ fremtidig eksistens, sier pressesjef Alexandra Lindfren Kaoukji i SAS i e-post til CHECK-IN.

SAS Link vil i første omgang ha en flåte på seks mindre fly av typen Embraer E195-E1, som leveres i første halvår 2022, ifølge nettstedet.

Flytypen kan konfigureres til 116–124 seter, mot 148 seter for Boeing 737–700, og 180 seter for Airbus A320neo som SAS har bestilt 80 av.

Får nytt navn

Den tredje interne virksomheten er hovedvirksomheten, som i dag heter SAS Scandinavia.

Enheten skal imidlertid få et annet navn, ettersom både Link og Connect også vil generere flytrafikk i Skandinavia, ifølge CHECK-IN.

Den fjerde produksjonsenheten er ekstern, og inkluderer leieaktiviteter av fly og mannskap (wet lease) med underleverandører som irske CityJet og estlandske Xfly/Regional Jet, ifølge nettstedet.

Dermed får SAS tre såkalte Air Operators Certificates (AOC), herunder SAS Connect, SAS Link og SAS Scandinavia, påpeker FinalCall.

De tre flyselskapene skal drives individuelt, men ikke markedsføres da alle flyginger markedsføres som SAS.

Må bli mer fleksibelt

Da den nye SAS-sjefen Anko van der Werff la frem sitt første SAS-kvartalsregnskap tidligere denne måneden var han tydelig på hva som ville være hans fremste oppgave fremover.

– Det viktigste er først og fremst å sørge for at SAS er et fleksibelt selskap. Ingen vet hvor lenge og hvordan denne pandemien kommer til å utvikle seg, og vi må være konkurransedyktige, sa Van der Werff til E24 på tidspunktet.

Han la til at kundene endrer sine reisevaner, og at SAS må kunne svare på disse endringene.

