Tesla venter produksjonstrøbbel ut året

Elbilprodusenten omsatte for nær 18,8 milliarder dollar i første kvartal, og gjorde det bedre enn analytikerne hadde ventet.

Tesla-sjef Elon Musk på besøk på elbilprodusentens fabrikken utenfor Berlin i midten av mars.

Tesla omsatte for 18,76 milliarder dollar i første kvartal, viser kvartalsrapporten som ble lagt frem onsdag kveld. På forhånd hadde analytikerne ventet at inntektene skulle ende på 17,92 milliarder dollar i årets tre første måneder, ifølge Bloombergs konsensus.

Inntektene er opp 81 prosent målt mot samme periode i i fjor.

Inntjeningen var også bedre enn ventet, med et resultat på 3,22 dollar per aksje mot analytikernes forventing om 2,27 dollar per aksje.

Tesla-aksjen falt i forkant av tallslippet onsdag kveld, og endte ned rundt 5 prosent. I etterhandel peker derimot pilen klart oppover, med en stigning på rundt 4 prosent i 22.45-tiden.

Tror produksjonstrøbbel fortsetter ut året

Ved forrige tallslipp i januar trakk selskapet også frem at problemer med forsyningskjedene gjorde at fabrikkene ikke er på full kapasitet.

Tesla skriver nå at de tror at forsyningsutfordringene vil føre til at fabrikkene fortsetter under full kapasitet ut 2022.

– I tillegg til chipmangel har nylige covid-19-utbrudd tynget forsyningskjedene og fabrikkaktivitetene våre. Videre har prisene på noen råmaterialer mangedoblet seg de siste månedene, skriver selskapet i kvartalsrapporten.

Coronapandemien har bidratt til flaskehalser, blant annet i viktig havner, som har ført til leveranseproblemer og forsinkelser på en rekke varer.

De siste ukene har pandemien skapt ytterligere problemer for elbilprodusenten i Kina. Flere byer og områder, inkludert storbyen Shanghai, har innført omfattende nedstenginger.

Teslas gigantiske fabrikk i Shanghai, som normalt produserer over 2.000 biler om dagen, måtte stenge i slutten av mars på grunn av restriksjonene. Produksjonen ved fabrikken startet nylig opp igjen med begrenset kapasitet, og situasjonen følges nøye, skriver selskapet.

Den nye gigafabrikken utenfor Berlin i Tyskland startet også produksjonen i mars.

Leverte rekordmange biler

Tesla meldte i starten av denne månedene at selskapet leverte 310.048 elbiler i årets tre første måneder. Det var ny rekord med rundt 2000 flere enn kvartalet før, og noe høyere enn det analytikerne hadde ventet.

Antallet elbiler som ble produsert i første kvartal landet på 305.047 stykker.

Elon Musk-selskapet fremhevet da at rekordleveringen skjedde til tross for forsyningskrisen i verden og nedstengte fabrikker.

Tesla gjentar at de venter at leveringstallene skal øke med 50 prosent på årlig basis.