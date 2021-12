Color Line varsler permittering av over 700 ansatte

Color Line tar ut to skip av drift og permitterer 700 ansatte etter nye coronarestriksjoner.

Dette er skipet Color Magic. Vis mer

Publisert:

Det kommer frem i en melding.

«Color Line AS implementerer nye tiltak i respons til de myndighetspålagte coronarestriksjonene og tilpasser produksjonen deretter», skriver selskapet.

Skipet M/S Color Magic tas midlertidig ut av drift på ruten Oslo-Kiel fra og med 29. desember. Søsterskipet M/S Color Fantasy tas ut av drift fra og med 10. januar.

«Dette vil medføre varsel om permittering til i overkant av 700 ansatte», skriver Color Line i meldingen.

Selskapet vil øke til tre ukentlige rundturer mellom Oslo og Kiel med transportskipet M/S Color Carrier, og dermed sikre tilbudet til fraktkundene.

– Vi ønsket i det lengste å unngå denne beslutningen som rammer våre ansatte rett i forkant av julehøytiden, sier konsernsjef Trond Kleivdal.

– Dessverre har vi ingen mulighet til å opprettholde et bærekraftig passasjertilbud mellom Norge og Tyskland etter at regjeringen innførte nye og strenge coronatiltak. Beslutningen om å ta Color Magic og Color Fantasy midlertidig ut av drift innebærer dessverre varsel om permittering til i overkant av 700 ansatte, sier Kleivdal.

Ser ingen annen mulighet

– Gjennom regjeringens innskjerpelser har vi i praksis blitt nedstengt midt i den viktige julesesongen, sier Kleivdal.

Han mener at regjeringens forslag til kompensasjons- og støtteordninger er lite dekkende for store arbeidsgivere. Forslaget til lønnsstøtte mangler ifølge Kleivdal forutsigbarhet og har ikke en egnet innretning, blant annet på grunn av kravet om at man ikke kan ha noen permitterte dersom man skal få lønnsstøtte.

– Etter snart to år i pandemiens frontlinje, må vi dessverre nok en gang redusere produksjonen og gi permitteringsvarsel til et stort antall av våre ansatte, sier Kleivdal.

Har også permittert tidligere

Tidligere denne måneden varslet selskapet permittering av 100 ansatte i forbindelse med at M/S Color Viking ble tatt ut av drift på ruten Sandefjord-Strømstad.

På Sandefjord-Strømstad er tilbudet nå redusert til to daglige rundturer med M/S Color Hybrid.

Color Line fortsetter med rutene til Hirtshals fra Kristiansand og Larvik med skipene M/S SuperSpeed 1 og M/S SuperSpeed 2.