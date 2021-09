Evergrande-krisen kort forklart

Den kinesiske eiendomsgiganten Evergrande har skapt uro og børsfall verden over. Her er fem punkter som forklarer situasjonen.

Kina-økonom Kelly Chen i DNB Markets tror ikke kinesiske myndigheter vil la eiendomsgiganten Evergrande gå konkurs. Vis mer

Publisert: Publisert: I går 21:46

1. Verdens mest forgjeldede boligselskap

Evergrande er Kinas nest største boligutbygger, og ligger i verdenstoppen med en gjeld på over 2.600 milliarder kroner, skriver Bloomberg.

Selskapet ble grunnlagt i 1996 og har nå over 1.300 prosjekter i mer enn 280 byer. Totalt er det snakk om rundt halvannen millioner boliger under bygging.

Hvert år skaper Evergrande 3,8 millioner jobber, og har selv 200.000 ansatte, ifølge egne nettsider.

Veksten er i stor grad finansiert via gjeld, men det siste året har kinesiske myndigheter strammet inn på gjeldsberget i eiendomssektoren.

Evergrande driver for øvrig også blant annet med utvikling av elbiler, fornøyelsesparker og helsetjenester.

Bildet er tatt denne uken og viser Evergrandes halvferdige prosjekt «Evergrande Cultural Tourism City» i Kina. Vis mer

2. Hva skjer ved en konkurs?

I slutten av uken forfaller en del av avdragene på gjelden, uten at selskapet har mulighet til å betale for seg.

Spørsmålet er hva som skjer når selskapet misligholder gjeld. Hvis det blir en ukontrollert konkurs, vil selskapets eiendommer og boliger under bygging bli tvangssolgt.

Det vil trolig gi et voldsomt ras i boligmarkedet, og krise for millioner av kinesiske boligeiere eller folk som venter på bolig. Det kan i sin tur gi uønsket sosial uro.

I tillegg vil resten av den skjøre tilliten i sektoren kunne falle bort, noe som kan gi ringvirkninger til banksektoren. Bortfall av tillit gir dyrere lån og kan begrense den økonomiske veksten. Det vil igjen påvirke global vekst og finansmarkeder over hele verden.

– Skulle Evergrande faktisk gå konkurs, og tvinges til å selge samtlige verdier i landareal og boligprosjekter, så begynner vi å snakke hard landing for den kinesiske økonomien, sier Kina-ekspert og makroøkonom Kelly Chen i DNB Markets til E24.

Bildet viser den kinesiske presidenten Xi Jinping fra 100-årsfeiringen til Kommunistpartiet i sommer. Vis mer

3. Vil myndighetene gripe inn?

Spørsmålet er om selskapet faktisk er «too big to fail», det vil si at det er for stort og altomspennende til å gå konkurs, noe mye tyder på.

– Dette blir en test på hvor langt myndighetene er villige til å gå. Jeg tror ikke de vil bli sittende på sidelinjen og la dette blir det som popper boligboblen i Kina, sier Chen.

Hun nevner også eksempler på at kinesiske myndigheter har blandet seg i redningsplaner til store selskaper tidligere, og påpeker at det er mange statlige banker som kan bli en del av løsningen.

– Myndighetene har evnen og noen ganger viljen til å steppe inn, sier økonomen.

På den andre siden er myndighetene opptatt av å hindre såkalt moral hazard, altså at selskapene kan fortsette å ta stor risiko fordi de uansett blir reddet av staten.

Myndighetene har også i lang tid forsøkt å få has på gjeldsberget i eiendomssektoren og hindre boligspekulasjon og galopperende boligprisvekst.

– Det som er viktig er at stabiliteten vedlikeholdes i samfunnet. Boliger til privatpersoner er en så integrert del av samfunnet, at hvis det skjer noe som slikt som kan trigge et prisras, så vil det ha såpass stor innvirkning på samfunnet som helhet.

Bildet er fra et boligkompleks utviklet av Evergrande i Guangzhou i Kina. Vis mer

4. Ferskt boligmarked i sterk vekst

Chen forklarer også at boligmarkedet i Kina er relativt ferskt, da det kun har vært privat eiendomsrett i et par tiår. Men på denne korte tiden har det vært en voldsom byggeaktivitet kombinert med kraftig prisstigning.

– Før var det et offentlig gode, men nå har disse prisene økt betraktelig. Det er heller ikke noen hemmelighet at embetsverket har kunne benytte seg av dette til å bygge seg opp store boligformuer. Det gir også sand i maskineriet, så det blir krevende for myndighetene hvis det skulle blir store svingninger i boligprisene.

Chen forteller at de i DNB Markets allerede har lagt til grunn at boligsektorene skulle reguleres, fordi de har sett en vekst i boligmarkedet de ikke har ansett som bærekraftig.

– Aktiviteten i boligmarkedet vil sannsynligvis bli lavere nå enn det vi så for oss. Men vi legger ikke til grunn at det blir kollaps i boligmarkedet.

5. Dominoeffekten som rammer Norge

Det er en frykt for at en Evergrande-konkurs vil gi en dominoeffekt og et ras av lignende konkurser.

I verste fall kan en ukontrollert konkurs i et så stort selskap skape en finanskrise i likhet med det vi så i 2008/2009, der mistillit og frykt i markedene gjør det dyrt og vanskelig for bankene å finansiere utlån både til bedrifter og personer. Det vil vi også kunne merke her i landet.

Kina er også blant verdens største importører av råvarer, der boligbyggerne er storforbrukere. Mindre etterspørsel gir mindre fraktoppdrag. Det var tydelig blant shippingselskapene på Oslo Børs mandag, som alle falt markant.

I tillegg kan det gi mindre etterspørsel etter olje, som fortsatt er en viktig inntektskilde for norsk økonomi. Oljeprisen falt i løpet av mandagen, i likhet med flere av oljeselskapene på Oslo Børs.

Uro og frykt i markedene skremmer også investorene vekk fra den norske kronen. Det kan gi svakere krone og dermed dyrere utenlandshandel for nordmenn. På den annen side gir svakere krone et konkurransefortrinn for norske eksportører.