Hermanrud vant Aksjeduellen for 10. gang

Aksjetipsene til investor Peter Hermanrud var igjen best. Hvis du kjøpte de seks aksjene han anbefalte for et år siden, sitter du nå med en gevinst på 42 prosent.

Siden i fjor har Peter Hermanrud sluttet som sjefstrateg i Sparebank 1 Markets. Nå forvalter han egne midler. Vis mer

Mens Oslo Børs steg 24 prosent i 2021, klarte altså Hermanrud å plukke seks aksjer som til sammen løftet seg 42 prosent i løpet av året. Dermed vant han den tradisjonelle Aksjeduellen som arrangeres av Næringsforeningen i Stavanger hvert år.

I år som i fjor var det porteføljeforvalter Alexander Stensrud i Skagenfondene Hermanrud duellerte mot.

Porteføljeforvalter Alexander Stensrud i Skagenfondene slo Oslo Børs, men ikke Peter Hermanrud. Vis mer

I år klarte Alexander Stensrud seg adskillig bedre enn i fjor, for hans fem aksjer fikk en avkastning på 32,4 prosent. Dermed slo han både Oslo Børs og sitt eget resultat året før (bare pluss 2,6 prosent). Han klarte også å plukke den aksjen som økte mest i begge porteføljene. Norsk Hydro steg nemlig hele 80 prosent i løpet av året.

Aksjene de valgte Disse aksjene valgte Peter Hermanrud i 2021: Yara, Kid, Bank Norwegian, Sparebank 1 MidtNorge, Cadeler, Lerøy Seafood. Det var Bank Norwegian og Sparebank1 MidtNorge som økte mest, begge med nesten 60 prosent. Disse aksjene valgte Alexander Stensrud: Yara, Norsk Hydro, Wilh. Wilhelmsen, AkerBP og OHT. Norsk Hydro-aksjen hadde et eventyrlig år med vekst på 80 prosent. OHT ble i løpet av året fusjonert med Seaway7. Seaway7-aksjen fikk en nedgang på børsen i fjor. Vis mer

Bank gikk best

Men Stensrud klarte altså ikke å slå investor Peter Hermanrud. Hermanrud sin portefølje på seks aksjer gikk opp 42 prosent totalt. Best gikk de to bank-aksjene, Sparebank 1 MidtNorge og Bank Norwegian. Sistnevnte ble i fjor sommer kjøpt opp av den svenske banken Nordax, et kjøp som løftet aksjen ekstra.

Aksjeduellen i regi av Næringsforeningen for Stavangerregionen arrangeres hvert år tidlig i januar. Peter Hermanrud har nå vært med 17 ganger. Han konkurrerer alltid mot en forvalter i Skagenfondene. Etter denne duellen har Hermanrud vunnet duellen 10 ganger, mens Skagenfondene har vunnet 7 ganger.

Også for Aksjeåret 2022 er det Peter Hermanrud og Alexander Stensrud som er de to duellantene.

Peter Hermanrud har i 25 år jobbet i ulike meglerhus og anbefalt aksjer for andre. I fjor sommer sa han opp jobben i Sparebank 1 Markets og sa at han nå skal investere egne midler. Han uttalte til DN at det hadde vært frustrerende å se at aksjene han anbefaler går veldig bra samtidig som han ikke hadde lov til å investere selv.