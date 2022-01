Swedbanks tidligere toppsjef tiltalt for grovt bedrageri

Birgitte Bonnesen tiltales for å blant annet å ha kommet med villedende informasjon om bankens arbeid mot hvitvasking, ifølge Ekobrottsmyndigheten.

Swedbanks tidligere toppsjef Birgitte Bonnesen. Vis mer

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det skriver Ekobrottsmyndigheten, den svenske motsatsen til Økokrim, i en pressemelding.

– Jeg har i første omgang valgt å reise tiltale om grovt bedrageri, men det finnes en sekundær påstand gjeldende grov markedsmanipulasjon. Den viktigste effekten er det store kursfallet for Swedbank-aksjen etter avsløringene, sier etterforskningsleder Thomas Langrot i en uttalelse.

Den svenske påtalemyndigheten mener at de villedende opplysningene ga et feilaktig bilde av at Swedbank ikke hadde eller hadde hatt problemer med prosessen knyttet til antihvitvaskingsarbeidet i bankens virksomhet i Estland i perioden 2007–2019.

Langrot påstår at Bonnesen «hadde kjennskap til ikke-offentliggjort informasjon om omfattende og alvorlige brudd» på antihvitvaskingsreglene. I tillegg skal hun ha hatt informasjon om «omfattende mistenkte transaksjoner/kunder» ut fra et hvitvaskingsperspektiv i den estiske virksomheten, ifølge etterforskningslederen.

Nekter straffskyld

Etterforskningen skal også ha vist at det var en tydelig strategi fra blant annet Bonnesen om at problemene med antihvitvaskingsarbeidet i den estiske virksomheten ikke skulle komme ut til markedet, forteller Langrot.

Bonnesen tiltales også for å ha gitt ut innsideinformasjon til de største aksjonærene i selskapet under et møte 18. februar 2019. Etterforskningslederen mener at det her ble delt informasjon om en kommende sending av SVT-programmet Uppdrag Gransking. Programmet var sentral i avsløringen om mistenkt hvitvasking i banken tilbake i 2019.

Birgitte Bonnesens advokat Per E. Samuelson sier til nyhetsbyrået TT at hans klient nekter straffskyld.

– Det er klart at vi nekter lovbrudd det er selvsagt, men jeg kan ikke kommentere noe jeg ikke kjenner innholdet i, sier han til nyhetsbyrået.

Fikk sparken

Bonnesen fikk sparken i mars 2019, etter hva styret beskrev som et «enormt press» mot banken.

Styret vurderte å kreve erstatning mot blant andre Bonnesen, men bestemte seg i fjor for å droppe erstatningskravet. Årsaken var ifølge styret at sannsynligheten for å få gjennomslag for kravet var svært liten.

Bonnesen var sjef for Swedbank mellom 2016 og 2019. Bonnesen mistet sluttpakken etter hvitvaskingsskandalen i banken.

Swedbank måtte betale fire milliarder i hvitvaskingsgebyr til det svenske finanstilsynet, som mente selskapet bevisst tilbakeholdte informasjon om bankens hvitvaskingsrutiner.

Swedbank ble trukket inn i hvitvaskingsskandalen i Baltikum i 2019. Samme år startet svenske Økokrim arbeidet med å undersøke mistanker om brudd på regler om håndtering av innsideinformasjon.