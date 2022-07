Netflix mistet færre kunder enn ventet

Netflix mistet 970.000 abonnenter i kvartalet som gikk, viser selskapets ferskeste rapport. På forhånd hadde selskapet guidet et tap på to millioner kunder.

Strømmegiganten Netflix leverer sin rapport for andre kvartal tirsdag kveld.

Netflix-aksjen hopper etter tallslippet, og er i skrivende stund opp 6,69 prosent i etterhandelen på Wall Street.

Antall nye kunder har lenge vært blant de viktigste måleenhetene markedet vurderer Netflix etter, og vårkvartalet er normalt en svakere periode for strømmegiganten.

Ved forrige korsvei, i rapporten for første kvartal, måtte Netflix melde om sitt første abonnentstap på over ti år, og aksjen stupte.

Selskapet opplyste den gang at det ventet å miste ytterligere to millioner abonnenter i dette kvartalet.

Men nedgangen ble bare halvparten så stort. 970.000 abonnenter gikk tapt i andre kvartal.

I andre kvartal i fjor hadde tjenesten en økning på 1,54 millioner abonnenter.

Venter kundevekst

Slik ble de finansielle nøkkeltallene i andre kvartal:

Omsetningen i kvartalet ble 7,97 milliarder dollar, opp fra 7,34 milliarder dollar i tilsvarende periode i fjor.

Resultat per aksje endte på 3,20 dollar, mot 2,97 dollar per aksje i fjor.

I forkant dagens tallslipp var det også ventet at omsetningen ville lande på 8,04 milliarder dollar, ifølge konsensusestimater fra Bloomberg. Det justerte resultatet per aksje var samtidig ventet på 2,97 dollar.

Fremover, i tredje kvartal, venter selskapet nå å hente inn én million nye abonnenter. Til sammenligning var oppgangen på 4,4 millioner i samme periode året før – og markedet ventet en guiding på 1,83 millioner, ifølge Bloomberg.

Stranger Things-suksess

Netflix trekker frem TV-serien «Stranger Things» som en av drivkreftene bak utviklingen.

Ifølge rapporten har fjerde sesong av serien nå generert 1,3 milliarder timer med avspilling på tjenesten. Det gjør sesongen til den mest populære i en engelskspråklig Netflix-serie noensinne, ifølge selskapet.

Sesongen gjorde også de tidligere episodene populære igjen, og antall avspillinger av serien har mer enn femdoblet seg fra mai til juni, ifølge selskapet.

Tallslippet og aksjehoppet drar også med seg andre strømmegiganter i etterhandelen på Wall Street.

Blant Netflix’ konkurrenter er Disney-aksjen opp 1,67 prosent, Warner Bros. Discovery stiger 1,68 prosent og Paramount Global er opp 1,3 prosent.

Strømmetjenesten Roku stiger samtidig 2,7 prosent, mens Spotify er opp 2,1 prosent.

Varsler nye inntektskilder

Strømmetjenesten rapporterer at omsetningsvekst står øverst på prioriteringslisten. For å få til dette vil selskapet fortsette å optimalisere prisingsmodellene samt introdusere et nytt type abonnement, kalt «ad-supported tier».

Abonnementet vil være billigere enn dagens abonnementer, men ha flere annonser. Selskapet har ambisjoner om å rulle ut abonnementet tidlig i 2023. Forrige uke ble det annonsert at Microsoft vil være deres partner for å utvikle den nye abonnementtypen. Selskapet forventer at dette vil resultere i økende abonnementer og annonseinntekter.

Netflix har også målsetning om ta betalt for kontodeling. Selskapet oppdaterer i rapporten at prosessen er i en tidlig fase, men forventer å rulle ut betalingsløsningen i 2023. Per i dag deles Netflix-konto i overkant av 100 millioner husholdninger.