Shell blir med i Akers hydrogenprosjekt: Vil lage hydrogen av Ormen Lange-gassen

Aker Clean Hydrogen tapte snaue 60 millioner i sitt første halvår etter oppstarten. Nå har de fått med oljegiganten Shell på et av prosjektene som er under planlegging.

Nyhamna prosessanlegg: På Nyhamna på øya Gossa i Aukra kommune ligger landanlegg for prosessering og eksport av gass. Opprinnelig bygget for ilandføring av gass fra Ormen Lange-feltet. Senere er Aasta Hansteen-feltet koblet til via rørledningen Polarled. Eksporten skjer via gassrørledningen Langeled. Gassco er operatør for anlegget, mens Shell er teknisk tjenesteyter

Aker Clean Hydrogen, hydrogenselskapet der Aker og Kjell Inge Røkkes fornybarkonsern Aker Horizons er storeier, slapp mandag resultatene for første halvår.

Selskapet ble etablert ved starten av 2021 og hentet inn frisk kapital i forbindelse med børsnoteringen på Euronext Growth (tidligere kjent som Merkur Market-markedsplassen på Oslo Børs).

Aker Clean Hydrogen har lansert en rekke prosjekter og mulige hydrogenanlegg som er under vurdering og planlegging.

Nå melder selskapet at de har signert en intensjonsavtale for et av Aker Clean Hydrogens prosjekter – Aukra Hydrogen Hub.

De to partene skal nå «utforske mulighetene» for å utvikle «en storskala produksjonsfasilitet for ren hydrogen, som bruker naturgass fra det lokale prosessanlegget på Nyhamna».

Shell er allerede involvert i CO₂-lagring

Shell er operatør for det enorme gassfeltet Ormen Lange i Norskehavet, som sender gassen inn til Nyhamna i rørledninger. I dag sendes gassen fra Ormen Lange- og Aasta Hansteen-feltene videre ut til kunder i Europa i rørledninger.

Hvis prosjektet blir en realitet vil man produsere hydrogen gjennom å skille ut CO₂ fra naturgassen. Hydrogenet kan ifølge Aker-selskapet deretter brukes til å «avkarbonisere lokale industriprosesser, levere utslippsfri drivstoff for sjø- og veitransport, i tillegg til å bli eksportert til europeiske hydrogenkunder».

For at løsningen skal være utslippsfri må CO₂-gassen som skilles ut lagres. Aker-selskapet peker på at Shell er medeier i det norske CO₂-fangstprosjektet «Northern Lights» sammen med Equinor og Total.

– Dette er en viktig milepæl for oss. Jeg er veldig glad for å ha Shell om bord som partner sammen med CapeOmega på dette prosjektet, ettersom alle tre partnerne har en tett kobling til Nyhamna-terminalen, sier Aker Clean Hydrogen-sjef Knut Nyborg, i en uttalelse.

– Shells mål er å bli en nullutslipps energivirksomhet innen 2050. Å gå sammen med Aker Clean Hydrogen og CapeOmega for å arbeide for de spennende mulighetene innen Aukra Hydrogen Hub er et naturlig steg på vår vei for å nå vårt mål, sier en talsperson i Shell.

Tapte 60 mill. under oppstarten

Regnskapet til Aker Clean Hydrogen bærer fortsatt preg av at selskapet er i en tidlig oppstartsfase.

Siden oppstarten og frem til utgangen av første halvår omsatte selskapet for 1,06 millioner kroner.

Selskapet hadde 60,2 millioner i driftskostnader og satt igjen med et driftsresultat på −60,3 millioner. Resultat før og etter skatt endte på −59,5 millioner kroner.