DNB ba om mer tid: Konkurransetilsynet utsetter Sbanken-avgjørelse

Konkurransetilsynet er DNBs siste hinder i oppkjøpet av Sbanken. Konklusjonen skulle komme i dag – men nå er fristen forlenget for andre gang.

DNB-sjef Kjerstin Braathen vil kjøpe Sbanken for 11,6 milliarder. Vis mer

Denne gangen er det DNB som har bedt om mer tid for å komme opp med et nytt forslag til avhjelpende tiltak som kan blidgjøre Konkurransetilsynet.

Tilsynet synes ikke tiltakene DNB hittil har presentert er gode nok. Nå får storbanken en siste mulighet: Fristen for en endelig konklusjon fra tilsynet er utsattmde 15 virkedager til 18. november.

Konkurransetilsynet har lenge vurdert å forby Sbanken-oppkjøpet, begrunnet i at det vil svekke konkurransen i markedet for fondssparing – til skade for forbrukerne.

– Konkurransetilsynet har orientert DNB om at deres forslag til avhjelpende tiltak ikke endrer tilsynets mening, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet i en melding.

Dermed frykter tilsynet stadig at forbrukerne vil være skadelidende.

DNB: I «all hovedsak» avklart

– DNB ønsker på bakgrunn av dette å fremsette et nytt forslag til avhjelpende tiltak og har derfor bedt tilsynet om å utsette fristen for å konkludere i saken, forklarer Nese.

Kommunikasjonssjef Kristian Fredheim i Sbanken sier at de gjerne skulle hatt avklaring i saken.

– Dette er en dialog som pågår mellom DNB og konkurransetilsynet, sier Fredheim.

DNB indikerer at de ikke er langt fra målstreken.

– I all hovedsak har allerede Konkurransetilsynet avklart de viktigste spørsmålene i kjøpsprosessen. Konkurransetilsynets bekymringer har vært knyttet til fondsdistribusjon, som utgjør en svært liten del av det samlede oppkjøpet, sier kommunikasjonsdirektør Vibeke Hansen Lewin.

Allerede har både Finansdepartementet og Finanstilsynet godkjent oppkjøpet, dermed var tilsynet siste hinder.

Foreslo avhjelpende tiltak

Den opprinnelige fristen til konkurransetilsynet var tidligere i oktober, men da kom DNB med forslag til avhjelpende tiltak kvelden før fristen gikk ut.

Konkurransetilsynet har vært bekymret for mulig redusert konkurranse i markedet for sparing i fond. Eksperter har tidligere sett det som en mulighet at DNB kvitter seg med noe av det, men i sommer avviste DNB-sjef Kjerstin Braathen at de ville dele opp Sbanken før oppkjøpet.

Hvilke avhjelpende tiltak DNB foreslo i oktober ville ikke presseansvarlig Thomas Midteide si noe om da.

Konkurransetilsynet har hatt 15 dager på å vurdere om forslaget fjerner tilsynets bekymringer.

Milliardtilbud

I april meldte DNB at de ønsket å kjøpe Sbanken for 11,1 milliarder kroner. I juni økte banken tilbudet til 11,6 milliarder kroner, og kort tid senere hadde de sikret seg mer enn 90 prosent av aksjene i Sbanken.

Oppkjøpsmeldingen fikk Sbanken-kunder til å rase, og flere organiserte seg i et forsøk på å stoppe kjøpet.

Det var også flere av konkurrentene til Sbanken som merket seg at kundene var på vei bort. Bulder bank merket et «voldsomt rush av kunder», sa direktør Torvald Kvamme i april.