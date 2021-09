Stavanger-mann bak selskap som verdsettes til 28 milliarder

Lasse Andresen er en rik rocker fra Stavanger. Og så er han en av fem gründere bak Forgerock - et teknologiselskap som for kort tid siden gikk på børs i New York. Verdi: 28 milliarder.

Lasse Andresen pendler mellom Stavanger og USA. Ha har hytte på Kalvøy, og skjærgårdsjeepen tar ham raskt til byen. Her er han avbildet i mai for to år siden. Vis mer

– Mange har sluttet seg til på reisen, bidratt til å gjøre den digitale verden sikrere for milliarder av mennesker, samtidig som de har hatt det gøy underveis også. «Fast forward», dagens børsnotering på New York Stock Exchange er en stor dag for alle ForgeRockers.

– Med dette steget vil selskapet vokse seg sterkere og fortsette å realisere visjonen det startet med. Tusen takk til verdens beste team for tilliten og støtten på dette eventyret, skriver Lasse Andresen i et innlegg på LinkedIn.

Priset til 17 mrd - før børs

I innlegget skriver han også om den kalde og vindfulle dagen i Norge for 12 år siden, da «fem venner samlet seg rundt ilden og smidde sammen et selskap bestående av ville ideer og en dose flaks».

Det er altså dette selskapet som nå heter Forgerock og er verdsatt til 32 milliarder kroner på New York-børsen. For like før selskapet gikk på børs, solgte Forgerock 11 millioner aksjer til 25 dollar stykket i en forhåndsemisjon. Det priset selskapet til 1,98 milliarder dollar eller rundt 17 milliarder kroner.

Men da handelen startet på New York-børsen, skjøt Forgerock-kursen virkelig fart og økte 40 prosent. Dermed hoppet også verdien på selskapet opp til 24 milliarder norske kroner.

Etter børs-debuten 16. september har kursen fortsatt oppover. Mandag stoppet den på 41 dollar, noe som gir en verdi på selskapet på rundt 28 milliarder kroner.

Gikk uten lønn i to år

I et drøyt tiår har teknologibedriften Forgerock bygget seg opp til å bli en ledende leverandør av teknologien til digitale identitetsløsninger. Selskapets software er selve knutepunktet i svært mange nettportaler som krever identifisering og autorisering. Og det er jo svært mange. Bare i Norge finnes det 3000 offentlige online-tjenester, alt fra vegvesen til tannlegen, Altinn og kinobilletter.

Selskapet ble startet i Oslo i 2009, og i gründerteamet på fem er det to nordmenn: Hermann Svoren og Lasse Andresen (57). Sistnevnte er en kjent profil i det norske oppstartsmiljøet - og altså fra Gausel like utenfor Stavanger.

– Vi tenkte internasjonalt med en gang, og fikk opp datterselskaper både i USA, England og Frankrike. Men det var ikke lett å få tak i penger. Vi gikk uten lønn i to år. Vi pantet tomflasker!

Bilen røk også.

– Ja, jeg måtte selge min Audi A6. Jeg kjøpte en billig Volkswagen Touran, sa Lasse Andresen i et intervju med Aftenbladet i mai 2019.

Eierandel på fem prosent

Han har for lengst trukket seg ut av den daglige driften av Forgerock, men Andresen og Svoren sitter fortsatt på minimum fem prosent av aksjene gjennom selskapet Gravityrock. Dette kommer frem av et børsprospekt som ble offentliggjort samme dag selskapet gikk på børs, skriver shifter.no.

Det betyr at Andresen og Svorens eierandel er verdt rundt 1,4 milliarder kroner.

Gravityrock satt på 26 prosent av aksjene i Forgerock i 2016, men solgte aksjer for 72,4 millioner kroner i 2017. Dette kommer frem i selskapets årsrapport, ifølge shifter.no.

Fortid i rockeband

I intervjuet med Aftenbladet for to år siden, fikk Lasse Andresen spørsmål om hvor rik han er.

– Det vil jeg holde for meg selv. Jeg kan si såpass at ansatte i Forgerock fortsatt eier enn 50 prosent av aksjene. Min egen eierandelen har jo sunket etter hvert som vi har hentet kapital og eksterne investorer har kommet til. Men jeg er ikke så opptatt av eierprosent. Det viktige er jo verdien, og når den øker tre ganger så fort som eierandelen går ned, så blir det jo veldig spennende, svarte Andresen, som har en fortid som pianist i rockebandet Verfast.

I dag er det rundt 750 ansatte i Forgerock. Halvparten i USA og halvparten i Europa. Omtrent 20 ansatte er i Oslo, der det hele startet. Men hovedkontoret er i Silicon Valley, der Lasse Andresen og kollegene har sine fasjonable og rockete kontorer i et av de dyreste nabolagene.