Stavanger-mann selger kryptoselskap for 50 millioner til profilert investor

Stavanger-mannen Jens Glasø er kjent for å ha bygget opp en «Vipps for Afrika»-løsning. Nå selger han et kryptoselskap til investoren Morten Klein for 50 millioner kroner.

Jens Glasø har bygget opp en «Vipps for Afrika»-løsning gjennom selskapet Spenn Technology. Vis mer

– Ingen andre verdensdeler har flere holdere av kryptovaluta enn Afrika. Vi skal ta del i et spennende og voksende marked, sier Morten Klein til Aftenbladet/E24.

Klein er en profilert investor som ifølge Kapital er god for rundt 2,25 milliarder kroner. Det gjør han til Norges 184. rikeste person. Gjennom selskapet Klein Group investerer han i blant annet eiendom og aksjer.

Eier spillselskaper

Lokomotivet er imidlertid det svenske pengespillselskapet Cherry, men gründeren tjener også gode penger på selskapene River Tech og Arcane Crypto. I tillegg investerer han i kryptomarkedet gjennom sitt selskap SunZis AS, som er en del av Klein Group. Nå blir han største eier i JengaX, en kryptohandelsløsning for Afrika.

JengaX skal levere kryptohandel som en løsning til Spenn, som er en norskutviklet app som har en million brukere og 200 ansatte i Rwanda, Zambia og Tanzania. Appen eies av Spenn Technology, som er notert på børsen i København, men som domineres av norske aksjonærer – med gründer og administrerende direktør Jens Glasø i spissen.

– Umiddelbar tilgang til en million brukere, avtaler med flere banker og lokal tilstedeværelse gjennom 200 ansatte i etablerte markeder. Det er en flying start for oss. Vi måtte bare gripe sjansen, sier Morten Klein.

Morten Klein er en profilert investor som eier flere selskaper – blant annet en rekke spillselskaper. Vis mer

Veksling og betaling

Siden 2015 har Stavanger-mannen Jens Glasø bygget opp sin «Vipps for Afrika»-løsning gjennom Blockbonds AS. Selskapet ble i vår innlemmet i Spenn Technology, som også har kryptohandelselskapet CPH Crypto i sin portefølje. CPH Crypto selges nå ut og JengaX kjøper teknologiplattformen for 50 millioner kroner. Videre skal JengaX leverer tjenester tilbake til Spenn Technology i en såkalt «non-cash deal», noe som betyr at Spenn Technology ikke trenger å betale for disse tjenestene.

Ifølge Jens Glasø er det slik at Spenn-brukerne i dag umiddelbart kan overføre penger til hverandre kostnadsfritt. JengaX skal imidlertid tilføre en ny dimensjon: Krypto.

– Snart kan en mor i Tanzania overføre bitcoin, etherium eller annen kryptovaluta til sin sønn, som sømløst kan veksle og betale i den lokale butikken som kun aksepterer shilling. Sønnen trenger ikke tenke på hvilken valør han har på konto. Spenn og JengaX sørger for veksling og betaling i en og samme operasjon, sier Glasø til Aftenbladet/E24.

– Hjelper myndighetene

Han påpeker at JengaX løser to store utfordringer for myndighetene, som ofte har liten oversikt over kryptohandel.

– Vi hjelper myndighetene med å få kontroll på noe de ikke har kontroll på i dag, nemlig å verifisere identiteten til brukere av krypto gjennom Spenn Technology sin identitetsløsning. Samtidig sikrer vi myndighetene inntekter ved at de ikke mister kontroll over de ulike valørene i markedet, noe som kan gi sviktende skattegrunnlag. Vi bidrar til at myndighetene får kontroll over pengestrømmene gjennom krypto i regulerte former, sier Glasø.

Noteres på OTC-listen

Det er to av Norges ledende kryptomiljøer som nå finner sammen i JengaX.

– I Klein Group har vi en forkjærlighet for å investere i teknologiselskaper, og spesielt selskaper som gir makten tilbake til individet. Her kommer krypto inn, som et demokratiseringsverktøy. Krypto i Afrika er i liten grad basert på spekulasjon, men spiller en rolle i den daglige, virkelige økonomien. Det gjør JengaX til et relevant og spennende selskap fra dag én, sier Fabian Qvist, investeringsdirektør i Klein Group.

Ifølge Qvist skal JengaX rigges for ytterligere vekst og planen er at selskapet skal noteres på OTC-listen i Oslo senest i løpet av andre kvartal 2022.