Wall Street faller kraftig etter økt uro rundt Ukraina

Uroen rundt en mulig russisk invasjon av Ukraina sender de amerikanske børsene nedover. Renteuroen ligger samtidig som en mørk skygge over markedene.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Slik er utviklingen på Wall Street ved 21-tiden:

S&P 500 er ned 2,00 prosent

Nasdaq faller 2,89 prosent

Dow Jones er ned 1,44 prosent

Den bratte nedgangen kommer samtidig som oljeprisen stiger kraftig. For første gang siden 2014 har prisen passert 95 dollar fatet, etter økt uro for en russisk invasjon av Ukraina.

President Joe Biden skal ha fortalt Nato- og EU-ledere at USA tror Vladimir Putin har bestemt seg for å starte en russisk invasjon av Ukraina, og at dette kan skje i løpet av få dager, skriver The Guardian som får opplysningene fra diplomatiske kilder.

USAs utenriksminister Antony Blinken sier fredag at de ser «veldig problematiske tegn på russisk eskalering».

– Vi er i et tidsvindu hvor en invasjon kan starte når som helst – og la det bli klart, det inkluderer under OL, sier Blinken.

Gjennom dagen har en rekke land, inkludert Norge, bedt sine innbyggere forlate Ukraina.

Den såkalte «fryktindeksen» Vix stiger mer enn 24 prosent fredag kveld.

Indeksen måler forventede svingninger på den brede S&P 500-indeksen de neste 30 dagene, gjennom opsjonspriser. Den vil typisk stige kraftig i perioder med stor uro og frykt på børsene, og falle i perioder med lave svingninger.

Renteuro

Situasjonen kommer på toppen av renteuroen som allerede preget markedene, etter de brennhete inflasjonstallene torsdag. Det har bidratt til ytterligere press på Federal Reserve for å heve renten, samtidig som rentemarkedet har hatt relativt store bevegelser.

Den amerikanske tiåringen har siden torsdag ligget rundt to prosent, men faller med uroen fredag kveld. I skrivende stund er renten på tiårige amerikanske statsobligasjoner på 1,92 prosent.

Fredag har storbanken Goldman Sachs økt sine prognoser til rentehevinger det kommende året.

Nå venter storbanken hele syv rentehevinger i løpet av året, mot tidligere fem. Dette innebærer at renten skal opp 0,25 prosentpoeng på hvert eneste gjenværende møte i år, dersom det ikke gjennomføres «doble» rentehevinger eller renten økes utenfor ordinære rentemøter.

Ved syv rentehevinger vil renten ved utgangen av året ligge på 1,75 prosent, noe som er det samme markedet nå priser inn, ifølge Bloomberg.

Banken venter at inflasjonen vil moderere seg i løpet av året, som følge av at forsyningsproblemene ventes å avta og at prisen på varer vil normaliseres, men at tidspunktet for dette er usikker, skriver CNBC.

Fed-topper vil ikke ha «dobbel» heving

Samtidig har Fed-sjefene i Atlanta, Richmond og San Francisco sagt at de ikke mener det er riktig å gjennomføre en «dobbel» renteheving på møtet i mars.

– De fleste Fed-toppene som har uttalt seg har vært negative til en heving på 50 basispunkter i mars. Derfor tror vi at det er med sannsynlig med en lengre serie av hevinger på 25 basispunkter, skriver Goldman Sachs, ifølge Bloomberg.

Likevel åpner banken for å gjøre om på sine prognoser dersom markedet fortsetter å prise inn en «dobbel» renteheving i mars. De trekker i den forbindelse også frem at Fed-topp James Bullard i St. Louis torsdag kveld sa at han støttet at renten økes med et helt prosentpoeng i perioden frem til inngangen av juli.