EU om Russlands gass-stans: – Utpressing

Russland har stanset gassleveranser til Polen og Bulgaria. Russland viser seg som en «upålitelig» leverandør – men EU er forberedt, sier Ursula von der Leyen.

Ursula von der Leyen leder EU-kommisjonen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Tirsdag kveld meldte det polske selskapet PGNiG at Russland stanser gassleveransene sine til landet. Årsaken er at Polen nekter å betale for gassen i rubler.

Også Bulgaria varslet at de russiske gassleveransene stanses til landet.

Dette ble bekreftet av Russlands statlige oljeselskap Gazprom onsdag morgen.

Stansen er «uberettiget og uakseptabel», sier EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen i en uttalelse.

– Kunngjøringen fra Gazprom om at de ensidig stopper levering av gass til kunder i Europa er nok et forsøk fra Russland på å bruke gass som et instrument for utpressing, sier EU-toppen.

– Dette er uberettiget og uakseptabelt. Og det viser nok en gang hvor upålitelig Russland er som gassleverandør.

Vil svare på stansen

Hun understreker at EU er forberedt på at dette kunne skje, og at kommisjonen holder nær kontakt med medlemslandene.

– Vi har jobbet for å sikre alternative leveranser og best mulig lagernivå på tvers av EU. Medlemslandene har satt på plass beredskapsplaner for nettopp et slikt scenario og vi har jobbet med dem i koordinering og solidaritet.

EU jobber nå med et koordinert svar, ifølge von der Leyen.

– Vi vil også fortsette å samarbeide med internasjonale partnere for å sikre alternative strømmer.

Prishopp

Europeiske gasspriser har steget kraftig etter at grepet ble kjent tirsdag kveld.

Da handelen åpnet onsdag morgen steg den nederlandske gassprisen omtrent 16 prosent til 120 euro per megawattime. Denne prisen brukes gjerne som et standardmål for markedsprisen på naturgass.

Gassprisene ligger fra før på et svært høyt nivå etter en høst og vinter med energikrise i Europa.

Prisene har steget ytterligere siden Russland invaderte Ukraina i slutten av februar. Tidligere samme måned lå prisen til sammenligning på rundt 75 euro per megawattime.

Russland er den viktigste gassleverandøren til Europa. I fjor utgjorde russisk gass rundt 45 prosent av EUs gassimport, ifølge Det internasjonale energibyrået (IEA).