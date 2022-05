Gigantiske svingninger på Oslo Børs

Børsene i hele Norden kollapset like før klokken 10 mandag morgen. Et kvarter senere er store deler av fallet hentet inn. – Et mysterium, sier aksjeekspert.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Like før klokken 10 mer eller mindre kollapser europeiske børser, ifølge data fra Infront.

I minuttene senere er det svært store bevegelser i markedene. Det er i skrivende stund ikke kjent hva som ligger til grunn for bevegelsene.

På det verste var Hovedindeksen på Oslo Børs ned mer enn fire prosent, men i minuttene etter har store deler av fallet blitt hentet inn igjen.

Hovedindeksen er klokken 10.13 ned 2,06 prosent, etter å ha vært ned en prosent før kollapsen.

Utover i Europa var de øvrige nordiske børsene ned mer enn syv prosent kort tid etter fallet startet. I skrivende stund er også disse ned rundt 1,7 prosent. Også ellers på europeiske børser har det vært store bevegelser de siste minuttene.

Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea kaller børsfallet for «et lite mysterium»:

– Markedet falt plutselig kraftig i Sverige uten nyheter, så det kan være noen som har tastet feil/gjort feilhandler der, sier han.

– Så på Oslo Børs er det er nok en smitteeffekt, det er den eneste forklaringen jeg har, fortsetter han.

Aksjestrateg Paul Harper i DNB Markets undrer seg også over børsfallet.

- Jeg har ikke sett noen overskrifter som gir noen god forklaring, sier han.

Han viser til at også andre markeder enn det norske falt brått.

– Det er veldig merkelig rett og slett. Det er vanskelig å komme med noen god forklaring, sier Harper.

Saken oppdateres...

Senker kursmål på Tomra og Kahoot

Det har kommet flere aksjeoppdateringer fra meglerhusene før børsåpning mandag, ifølge Infront TDN Direkt:

Arctic Securities oppgraderer Aker Biomarine til kjøp fra hold, og hever kursmålet til 70 kroner, fra tidligere 55 kroner.

Arctic Securities oppjusterer kursmålet på Aker Solutions til 35 kroner, fra tidligere 25 kroner, og opprettholder hold-anbefaling.

DNB Markets og Arctic Securities høyner kursmålet på Norske Skog til til henholdsvis 85 kroner og 78 kroner. Begge har kjøpsanbefaling.

ABG Sundal Collier og DNB Markets nedjusterer kursmålet på Tomra til henholdsvis 400 kroner og 310 kroner. ABG gjentar en hold-anbefaling, mens DNB Markets opprettholder en salgsanbefaling.

Arctic Securities senker kursmålet for Zalaris til 60 kroner, fra tidligere 70 kroner, og gjentar kjøpsanbefaling.

ABG Sundal Collier senker sitt kursmål på Kahoot til 50 kroner, fra tidligere 70 kroner, og gjentar en kjøpsanbefaling.

Pareto Securities nedjusterer kursmålet på Orkla til 95 kroner, fra tidligere 100 kroner, og gjentar en kjøpsanbefaling.

Pareto Securities nedjusterer kursmålet på Volue til 55 kroner, fra tidligere 60 kroner

Fed-møte venter

Denne uken rettes blikket mot Den amerikanske sentralbanken, Federal Reserve, som er ventet å gjøre en såkalt «dobbel» renteheving, altså at renten heves med 0,5 prosentpoeng.

– Mye av de urolighetene vi har hatt i aksjemarkedet og obligasjonsmarkedet i hele år har vært drevet av usikkerhet og endringer i forventninger til hva Fed kommer til å gjøre. Ukraina har også bidratt, men det viktigste har vært pengepolitikken, sa investeringsstrateg Halfdan Grangård i Handelsbanken til E24 søndag.

Det er 22 år siden sist Federal Reserve gjennomførte en «dobbel» renteheving.

Også i Storbritannia og Australia er det ventet rentehevinger denne uken.