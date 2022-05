Gigantiske svingninger på Oslo Børs

Børsene i hele Norden kollapset like før klokken 10 mandag morgen, før de hentet inn mye av fallet. Nasdaq og Oslo Børs undersøker bevegelsene. – Et mysterium, sier aksjeekspert.

Ut fra intet falt Oslo Børs og de øvrige europeiske børsene brått klokken 09.57 mandag formiddag.

På det verste var Hovedindeksen på Oslo Børs ned 4,83 prosent, etter å ha vært ned én prosent minuttene før kollapsen.

I perioden etter var situasjonen i markedet høydramatisk, men indeksen har gradvis hentet inn mye av fallet.

Klokken 11 er Hovedindeksen ned 1,63 prosent.

– Vi ser rutinemessig på bevegelsene og hva som ligger bak, skriver kommunikasjonssjef Cathrine Lorvik Segerlund ved Oslo Børs i en sms til E24.

Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea kaller børsfallet for «et lite mysterium»:

– Markedet falt plutselig kraftig i Sverige uten nyheter, så det kan være noen som har tastet feil/gjort feilhandler der, sier han.

– Så på Oslo Børs er det er nok en smitteeffekt, det er den eneste forklaringen jeg har, fortsetter han.

Aksjestrateg Paul Harper i DNB Markets undrer seg også over børsfallet.

– Jeg har ikke sett noen overskrifter som gir noen god forklaring, sier han.

Han viser til at også andre markeder enn det norske falt brått.

– Det er veldig merkelig rett og slett. Det er vanskelig å komme med noen god forklaring, sier Harper.

– Pølsefinger

– Det må være en fat finger (pølsefinger, journ. anm.) eller noen algoritmer som har løpt løpsk. Historien viser at det er typisk det som skjer når du får sånne brutale kursfall på noen minutter, sier Blueberry Capital-forvalter Marius Borthen.

Borthen peker på at utviklingen normaliserte seg etter veldig kort tid.

– Det bekrefter bare at det ikke var trigget av en ekstern hendelse, sier Borthen.

Det var mest sannsynlig noen kvantitative fond som hadde noen algoritmer som aktiverte mye salg, og så er det ikke volum til å ta imot ordrene. Da stuper aksjene, ifølge Borthen og legger til:

– Det var jo særlig de likvide aksjene, deriblant Schibsted og Orkla, som fikk gjennomgå med aksjekursen ned nesten ned 10 prosent.

Borthen peker på at de store kvantefondene sitter i London og New York.

– Det er mer og mer «gearing» (belåning og derivatkontrakter, journ. anm.) i markedene ute nå. Det er med på å skape mer ubalanse. Det blir garantert ikke siste gang vi ser dette, særlig ikke med høy verdsettelse og en makroøkonomi som stadig svekker seg.

Nasdaq undersøker

Nasdaq har observert kursbevegelsene i markedet og undersøker om det er noe galt hos børsoperatøren.

Det sier kommunikasjonsdirektør i Nasdaq, David Augustsson, til Nyhetsbyrån Direkt, ifølge Infront TDN Direkt.

Det var i Sverige at børsutslaget var størst mandag formiddag, med et fall på over syv prosent. Spareøkonom Nicklas Andersson i det svenske meglerfirmaet Avanza satt som et spørsmålstegn da børsene falt brått.

– Jeg vil anta at dette er en form for teknisk feil. Det er min beste gjetning. Men nå må dette utredes, så vi kan få noen svar, sier Andersson til E24.

– Hva tenkte du da det skjedde?

– Hva skal man tenke? Det kom forbi mange kolleger og spurte hva i all verden det var som hendte. Jeg tenkte at det kunne være noe alvorlig som hadde skjedd, eller en teknisk feil, sier Andersson.

Utover i Europa var det også brå, men langt mindre dramatiske fall. Frankfurt-børsen var på der verste ned like over to prosent, men har halvert fallet i skrivende stund.

Saken oppdateres ...

Ekspertene klør seg i hodet

Aksjeeksperter går ut på sosiale medier og reagerer på de plutselige svingningene.

«Hmm, litt av et flashkræsj», skriver investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet.

– Det ser ut som et «flash crash» på tvers av Norden. Markedet er korrigert igjen. Jeg vet ikke hva som drev det, men det var noen ville minutter, skriver sjefanalytiker Mikael Olai Milhøj i Danske Bank på Twitter.

«Flash crash» er betegnelsen på lynraske børsnedganger og har i senere tid blitt synonymt med raske fall som iblant skjer når børshandlende algoritmer tar bort alle sine kjøpsordrer.

