Oljefondet la strid til side før Porsche-investering

Oljefondet protesterte da Volkswagen (VW) kjøpte Porsche. Nå som VW sender Porsche tilbake på børs er fondet hjørnesteinsinvestor. – Helt naturlig, sier Oljefondet-sjef Nicolai Tangen.

Tirsdag la Oljefondets leder Nicolai Tangen frem fondets nye klimahandlingsplan. Denne uken ble det også kjent at fondet er hjørnesteinsinvestor i Porsche, tross en tidligere feide i forbindelse med prosessen da Volkswagen skulle kjøpe Porsche i 2009.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Denne uken ble det kjent at Oljefondet vil kjøpe Porsche-aksjer for nesten åtte milliarder kroner, i forbindelse med at luksusbilmerket skal tilbake på børs.

Men det har ikke bare vært harmoni mellom fondet, Porsche og Volkswagen.

Da Volkswagen skulle kjøpe Porsche i 2009 var fondet svært kritisk. Oljefondet mente at prisen virket å være til fordel for Porsches eiere, men ikke for minoritetseierne i Volkswagen.

– Det er grenser for hva vi som minoritetsaksjonær kan tolerere, sa daværende leder for eierskapsutøvelse Anne Kvam i Oljefondet til E24 i 2009.

– Vi mener at Volkswagen betaler en forferdelig hyggelig pris, sa hun.

– Helt naturlig

Tross forhistorien med Volkswagen og Porsche mener Oljefondets leder Nicolai Tangen at det er naturlig for fondet å være med på Porsches børsnotering.

– Nå er dere hjørnesteinsinvestor i Porsche. Hva skjedde?

– Det som skjer er vi at vi eier 1,5 prosent av alle selskapene i verden. Nå kommer dette selskapet tilbake på børs. Den investeringen er på ca én prosent, så det er helt naturlig at vi er investor der, sier Tangen til E24.

Fondet har vært eier i Volkswagen siden det ble åpnet for å gjøre aksjeinvesteringer i 1998. Tangen sammenligner investeringen med et ekteskap.

– Det er jo lov til å ha litt krangler og fremdeles være gift, tenker jeg, sier han.

Sendte krast brev

I 2009 satt fondet på aksjer i Volkswagen for 2,6 milliarder kroner. Fondet sendte den gang et krast brev til Volkswagen og ba dem om å stanse oppkjøpet.

«Den planlagte transaksjonen, slik den er presentert til markedet, etterlater et inntrykk av å være konstruert for å passe behovene til Porsche-familiene på bekostning av Volkswagen og selskapets minoritetsaksjonærer», skrev fondet i brevet til Volkswagen AG i 2009.

Oljefondet var også kritisk til Volkswagen etter utslippsskandalen som fikk navnet Dieselgate. I 2016 ble fondet med på et søksmål mot Volkswagen for å få penger tilbake. Selskapet satte den gang av 16 milliarder euro til å dekke bøter, søksmål og tilbakekalling av biler.

– Noe vi kan leve med

Oljefondet var bekymret for minoritetsinvestorenes rettigheter da Volkswagen kjøpte Porsche, og ønsker i utgangspunktet at alle aksjer skal ha lik rett til påvirkning. Likevel kjøper fondet nå Porsche-aksjer uten stemmerett.

– Hvorfor det?

– Generelt så mener vi jo at én aksje skal ha én stemme. Men sånn er det ikke overalt i verden, for eksempel er det i Sverige ofte ikke tilfelle. Det betyr ikke at vi ikke kan være investorer, men det er noe vi da bruker mye tid på innenfor eierskapsarbeidet vårt, sier Tangen.

Oljefondets leder peker på at Oljefondet står i en litt tilsvarende situasjon i USA. Der er fondet eier i en rekke store selskaper hvor styreleder og konsernsjef er én og samme person, noe fondet prinsipielt er mot.

– Det gjør jo ikke at vi ikke kan være investert i disse selskapene, men det er noe vi legger vekt på i kommunikasjonen med dem, sier Tangen.

– Men det er greit å ikke ha stemmerett?

– Vi syns ikke at det er greit, men det er noe vi kan leve med i dette tilfellet.

I år stemte Oljefondet blant annet mot valget av konsernsjefen til styret i selskaper som Coca-Cola, IBM og investorveteranen Warren Buffetts investeringsselskap Berkshire Hathaway.

Eier for tre milliarder

Ved inngangen til 2022 satt Oljefondet på en eierandel på 1,06 prosent i Volkswagen, til en verdi av 9,4 milliarder kroner.

Fondet har de siste årene gjentatte ganger stemt mot ansvarsfrihet for flere styremedlemmer i Volkswagen, og stemt mot valget av nye styremedlemmer i selskapet, og vist til sine egne retningslinjer for stemmegivning.

Fondet ønsker generelt at styrer i selskaper ikke skal være dominert av enkelte aksjonærer, at minst en tredjedel av medlemmene skal være uavhengige, at styremedlemmer maksimalt skal sitte i fem styrer, og at minst to uavhengige styremedlemmer bør ha bransjekunnskap.